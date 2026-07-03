オリックス、西武を1点リードで後半戦へ
オリックスが2回裏の先制点を皮切りに、3回裏に打者一巡の猛攻で3点を追加。西武は5回表に滝澤の2点適時打などで追い上げるも、3-4と1点差。森は1本塁打を含む活躍でチームを牽引。
【スタメン】
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(指)森 友哉 5(遊)紅林 弘太郎 6(二)太田 椋 7(右)中川 圭太 8(一)山中 稜真 9(捕)若月 健矢 10(投)髙島 泰都
西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤 夏央 3(三)渡部 聖弥 4(指)Ｔ・ネビン 5(一)平沢 大河 6(捕)古賀 悠斗 7(二)石井 一成 8(左)蛭間 拓哉 9(中)西川 愛也 10(投)髙橋 光成
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|71
|38
|31
|2
|.551
|-
|2
|ヤクルト
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|2
|阪神
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|4
|広島
|70
|27
|39
|4
|.409
|9
|5
|DeNA
|72
|27
|42
|3
|.391
|11
|6
|中日
|73
|27
|45
|1
|.375
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|73
|44
|28
|1
|.611
|-
|2
|西武
|78
|44
|32
|2
|.579
|2
|3
|日本ハム
|78
|45
|33
|0
|.577
|2
|4
|ロッテ
|71
|35
|33
|3
|.515
|7
|5
|オリックス
|75
|38
|36
|1
|.514
|7
|6
|楽天
|73
|27
|45
|1
|.375
|17