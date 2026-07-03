オリックス、西武を1点リードで後半戦へ

オリックスが2回裏の先制点を皮切りに、3回裏に打者一巡の猛攻で3点を追加。西武は5回表に滝澤の2点適時打などで追い上げるも、3-4と1点差。森は1本塁打を含む活躍でチームを牽引。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(中)渡部　遼人 3(左)西川　龍馬 4(指)森　友哉 5(遊)紅林　弘太郎 6(二)太田　椋 7(右)中川　圭太 8(一)山中　稜真 9(捕)若月　健矢 10(投)髙島　泰都

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤　夏央 3(三)渡部　聖弥 4(指)Ｔ・ネビン 5(一)平沢　大河 6(捕)古賀　悠斗 7(二)石井　一成 8(左)蛭間　拓哉 9(中)西川　愛也 10(投)髙橋　光成

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 71 38 31 2 .551 -
2 ヤクルト 71 38 32 1 .543 0
2 阪神 71 38 32 1 .543 0
4 広島 70 27 39 4 .409 9
5 DeNA 72 27 42 3 .391 11
6 中日 73 27 45 1 .375 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 73 44 28 1 .611 -
2 西武 78 44 32 2 .579 2
3 日本ハム 78 45 33 0 .577 2
4 ロッテ 71 35 33 3 .515 7
5 オリックス 75 38 36 1 .514 7
6 楽天 73 27 45 1 .375 17