オリックス、西武を1点リードで後半戦へ

オリックスが2回裏の先制点を皮切りに、3回裏に打者一巡の猛攻で3点を追加。西武は5回表に滝澤の2点適時打などで追い上げるも、3-4と1点差。森は1本塁打を含む活躍でチームを牽引。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(指)森 友哉 5(遊)紅林 弘太郎 6(二)太田 椋 7(右)中川 圭太 8(一)山中 稜真 9(捕)若月 健矢 10(投)髙島 泰都

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤 夏央 3(三)渡部 聖弥 4(指)Ｔ・ネビン 5(一)平沢 大河 6(捕)古賀 悠斗 7(二)石井 一成 8(左)蛭間 拓哉 9(中)西川 愛也 10(投)髙橋 光成

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

「西武ライオンズ」のニュースまとめ