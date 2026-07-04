楽天 vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs 日本ハム
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム3勝-楽天2勝（7/3 日本ハム0-8楽天 (楽天)、5/20 楽天3-5日本ハム (日本ハム)、5/19 楽天2-6日本ハム (日本ハム)、5/6 日本ハム12-2楽天 (日本ハム)、5/5 日本ハム2-3楽天 (楽天)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 72 38 32 2 .543 -
2 ヤクルト 72 38 33 1 .535 0
2 阪神 72 38 33 1 .535 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 73 28 42 3 .400 10
6 中日 74 28 45 1 .384 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 74 45 28 1 .616 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 79 45 34 0 .570 3
4 オリックス 76 38 36 2 .514 7
5 ロッテ 72 35 34 3 .507 8
6 楽天 74 28 45 1 .384 17