ロッテ、8点リードで序盤を終える

ロッテは1回に先制点を挙げると、2回には打者一巡の猛攻で7点を追加。藤原のホームランなどで打線が爆発し、8-0と大量リードを奪った。ソフトバンクはロッテ投手陣を攻略できず、無得点のまま序盤を終えた。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(二)牧原大 6(指)柳田 7(一)廣瀨隆 8(捕)渡邉 9(遊)庄子 10(投)北斗

ロッテ: 1(中)藤原 2(右)西川 3(左)山口 4(捕)佐藤 5(指)ソト 6(三)寺地 7(一)安田 8(二)小川 9(遊)友杉 10(投)ロング

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 72 38 32 2 .543 -
2 ヤクルト 72 38 33 1 .535 0
2 阪神 72 38 33 1 .535 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 73 28 42 3 .400 10
6 中日 74 28 45 1 .384 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 74 45 28 1 .616 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 79 45 34 0 .570 3
4 オリックス 76 38 36 2 .514 7
5 ロッテ 72 35 34 3 .507 8
6 楽天 74 28 45 1 .384 17