ロッテ、8点リードで序盤を終える
ロッテは1回に先制点を挙げると、2回には打者一巡の猛攻で7点を追加。藤原のホームランなどで打線が爆発し、8-0と大量リードを奪った。ソフトバンクはロッテ投手陣を攻略できず、無得点のまま序盤を終えた。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(右)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(二)牧原大 6(指)柳田 7(一)廣瀨隆 8(捕)渡邉 9(遊)庄子 10(投)北斗
ロッテ: 1(中)藤原 2(右)西川 3(左)山口 4(捕)佐藤 5(指)ソト 6(三)寺地 7(一)安田 8(二)小川 9(遊)友杉 10(投)ロング
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|72
|38
|32
|2
|.543
|-
|2
|ヤクルト
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|2
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|73
|28
|42
|3
|.400
|10
|6
|中日
|74
|28
|45
|1
|.384
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|74
|45
|28
|1
|.616
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|79
|45
|34
|0
|.570
|3
|4
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|5
|ロッテ
|72
|35
|34
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|74
|28
|45
|1
|.384
|17