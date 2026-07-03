板歯目（バンシモク）が渋谷で見せた「野生」のライブ　

芯の強い歌声で観客を圧倒するVo/Gt・千乂詞音（チガシオン）と、感情あふれるプリミティブな演奏で楽曲の核を支えるDr・庵原大和（イオハラヤマト）による、東京発の2ピースロックバンド・板歯目（バンシモク）。

これまでに「SUMMER SONIC」や「MONSTER baSH」など国内大型フェスへ出演するほか、2026年にはアメリカ・オースティンで開催された「SXSW」にも出演し、活動の場を海外へと広げている。5月からは2nd EPを携えた全国8都市ツアー「～なんてHAPPY LUCKYツアー～」を開催。そして6月26日（金）には、キャリア最大規模となる渋谷Spotify O-WESTでのワンマンライブを成功させた。

【写真】「板歯目 ～なんてHAPPY LUCKYツアー～」

これは凄い！ 思わず叫びたくなるようなパフォーマンスだった。板歯目の演奏は、とんでもなく巧い。だが、その巧拙を評価するより先に、身体ごと音に飲み込まれてしまう。これは、凄い。

6月26日、渋谷Spotify O-WEST。〈なんてHAPPY LUCKYツアー〉のファイナルとして行われたこの日のワンマンは、板歯目がいま、とてつもなく強靭なライブバンドへと変貌しているかを伝える一夜だった。今年はVIVA LA ROCKへの出演、さらにアメリカ・SXSW、イギリス・The Great Escapeといった海外ショーケースを経てきた。その経験が単なる肩書きではなく、演奏だけでフロアの空気を一瞬で変える音圧として、はっきり鳴っていたのだ。

SEにレディオヘッド「15 Step」が流れたのち、1曲目「黄色い」でライブは始まった。最初の一音から、とにかく音がでかい。だが、それは単なる音量の話というよりも、ドラム、ベース、ギターのすべてが、巨大な岩塊のように押し寄せてくる印象に近い。一音ごとの輪郭が異様に太く、そのままこちらにぶつかってくる感覚だ。続く「地獄と地獄」「POLICEMAN」「KILLLER, Muddy Greed」と、ほとんど間を置かずに曲が疾走していく。無骨で、余計な演出に頼らない。照明や映像で世界観を説明するのではなく、純粋な音のみでの勝負。その姿勢自体が、あまりにもロックンロールだった。

Photo by 白石達也

この日の板歯目サウンドを作っていたのは、Dr.庵原大和とGt.千乂詞音に加え、サポートBa.りゅーや。庵原のドラムが印象的なのは、テクニックやパワーを備えながらも「前へ進む」推進力だ。キックもスネアも、一打一打が次の一打を呼び込み、楽曲の速度感を絶えず更新していく。そこへ千乂のギターが鋭く切り込み、音の輪郭を削り出す。コードを鳴らすというより、空間に切れ目を入れるようなプレイだ。さらにベースは、バンド全体の質量を底上げする役割を果たす。結果として聴こえてくるのは、それぞれの楽器というよりも、一つの巨大な音塊だった。音源ではポップパンクのスタイルに聴こえていた曲も、生だとガレージロックの荒々しさが前に立つ。

続いて、鋭く切り込む「イルカ is here」のあと、「ちっちゃいカマキリ」では板歯目の奇妙なユーモアと凶暴性が同居する。ポップさと獣性が同じ速度で走っている、不思議なパフォーマンス。さらに、「誰かのフラストレーション」「カプセル」を経て、「わたしたちのストレージ」へ。ここでライブは一度、重心を変える。爆速で押し切るだけではなく、ミドル〜スローの曲でバンドの奥行きを見せた。千乂詞音のボーカルは、ロックナンバーでの太さも魅力的だが、こうした曲では別の表情を見せる。どっしりとした声が、太さだけでなく重さも生み出し、説得力を与える。

Photo by 白石達也

中盤、「芸術は大爆発だ！」では、同曲のレコーディングにも参加し、グッズやTシャツのデザインを手がける、メンバーと同じ軽音楽部だった、たまちゃんがサプライズで登場。小休止を経たのち、まだまだ三人は駆け抜ける。「沈む！」「悪口」と続く流れは、攻撃的でありながらどこか人懐っこく、無骨なのにちゃんとハッピーな板歯目の面白さが存分に伝わってくるプレイ。こんなにも高いスキルでの演奏をしていると、もっと自分たちだけの世界に入って閉じられた空気になってもおかしくないが、ステージ上の三人は強い音を鳴らしながらも、観客に向かって開かれている。

Photo by 白石達也

終盤、「オルゴール」「心底心中したい」でも、まだまだバンドの音は衰えない。庵原のドラミングを中心に、彼らは演奏における手数の多さだけを見ても十分にエンターテインメントとして成立している。だが、板歯目のライブは、その技巧を鑑賞する余裕すら観客に与えない。次のフレーズ、次の展開へと一気に加速し続けるタイトなアンサンブルが、視線よりも先に身体を引っ張っていくからだ。たとえば「オルゴール」は、「一触即発の夢が叶うとするならば／きっとネジを巻いてるでしょう」という印象的な歌詞と情緒豊かなサビのメロディが心に残るが、その感情は決して説明的ではない。千乂詞音の歌声とバンドのアンサンブルが、言葉の意味を超えて、音の物理として立ち上がってくるからだ。板歯目のオリジナリティは、まさにそこにある。

本編ラストを「HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY」できっちり締め、賛辞の拍手が贈られた。観客の側にも、どこか「走り切った！」という達成感が漂う。その後アンコールでは、鳴り止まない拍手に応えて繰り返し登場。1回目は「まず疑ってかかれ」「さいごの天地物語」「HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY」を鳴らしてフィニッシュ。さらに2回目のダブルアンコールでは、終わったと思った観客をもう一度引き戻し「残業です！」と言ってこの日3度目の「HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY」！一瞬で駆け抜けた高速の演奏に、板歯目らしさが凝縮されていた。やり切ったら、颯爽と帰る。ただ音を鳴らして、去っていく。その潔さがカッコよかった。

Photo by 白石達也

この日のMCでは、千乂が、会場にかけつけた両親に対して「そのうちちゃんと就職するから許して、もうちょっと遊びます」と語りかけるような場面もあった。さらに「いつまでこの形でバンドをやれるか分からない。今日で最後かもしれないという気持ちでやっている」「共に生きましょう！」といった言葉も。冗談のようでいて、その奥には切実さがある。この日の演奏も同様で、どこかユーモアが漂いつつも、どの瞬間を切り取っても真剣なのが板歯目だ。

90分が本当にあっという間に感じた、22曲の瞬間芸。フロアを見ると、オーディエンスが汗をかき、爽快な表情で帰っていく。板歯目は、オーディエンスを野生に戻すバンドだ。このSNS時代、ライブの価値が映像映えや演出の強さで語られがちな中、あくまで音のみの力でぶん殴ってくる。潔く、きっぷのよさを感じるパフォーマンス。高い技術に裏打ちされているにもかかわらず、それを誇示しようとする気配はまったくない。ただひたすら、気持ちのいい音を私たちに差し出すことだけに集中している。心の底から、”いい気分”になるライブだった。一度この快感を身体で知ってしまえば、また浴びたくなる。その中毒性こそが、板歯目というライブバンドの最大の武器なのだろう――そう確信した一夜だった。

Photo by 白石達也

板歯目

最新EP 『なんてHAPPY LUCKY』

配信リンク

https://orcd.co/happylucky

1.黄色い

2.スランプメーカー

3.心底心中したい

4.悪口

5.FREEMAN

6.HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY

7.板歯目 pre.居合 ※CD限定収録

(誰かのフラストレーション～納得いかない～カプセル～親切～さいごの天地物語) @2026.02.26.渋谷Spotify O-Crest

板歯目 プロフィール

芯の強い歌声で観客を圧倒する Vo/Gt 千乂詞音 (チガシオン) と、感情あふれるプリミティブな演奏で楽曲の核を創る Dr 庵原大和(イオハラヤマト) による、東京発2ピースロックバンド・板歯目 (バンシモク)。

共に作詞作曲を手掛け、洋邦のオルタナティブロックを独自のセンスで融合。シンプルながらも癖になるサウンドを生み出す。

「本当のことを言ってやりたい」という衝動と、「夢を見ていたいんだ」というロマンが混ざり合った、鋭利かつシュールな歌詞がリスナーの心を掴む。

SUMMER SONIC、MONSTER baSH、イナズマロックフェス、ムロフェスなどの国内フェスのみならず、2025年には、カナダツアー、台湾浪人祭 Vagabond Fest.、2026年にはSXSWにも出演し、海外にも活動の幅を広げている。

初めてとなるCD作品「もんくのひとつもいいたい！」EPを2025年6月にリリース。

板歯目 公式HP

https://banshimoku.fanpla.jp/