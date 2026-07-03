ヤクルト、3回に増田のタイムリーで先制

ＤｅＮＡ対ヤクルトは3回を終え、ヤクルトが1点をリード。ヤクルトは3回裏、増田選手のタイムリーで先制点を奪った。ＤｅＮＡはまだ無得点。試合は序盤を終え、ヤクルトが1点リードで中盤へ向かう。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 71 38 31 2 .551 -
2 ヤクルト 71 38 32 1 .543 0
2 阪神 71 38 32 1 .543 0
4 広島 70 27 39 4 .409 9
5 DeNA 72 27 42 3 .391 11
6 中日 73 27 45 1 .375 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 73 44 28 1 .611 -
2 西武 78 44 32 2 .579 2
3 日本ハム 78 45 33 0 .577 2
4 ロッテ 71 35 33 3 .515 7
5 オリックス 75 38 36 1 .514 7
6 楽天 73 27 45 1 .375 17