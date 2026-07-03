オリックスが3点リードで序盤を終える

2回裏にオリックスが先制し、3回表に西武が追いつくも、その裏にオリックスが3点を追加。森友、紅林、太田の活躍で、3回終了時点でオリックスが4-1とリードを広げ、中盤へ向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(指)森友 5(遊)紅林 6(二)太田 7(右)中川 8(一)山中 9(捕)若月 10(投)髙島

西武: 1(右)カナリオ 2(遊)滝澤 3(三)渡部 4(指)ネビン 5(一)平沢 6(捕)古賀悠 7(二)石井 8(左)蛭間 9(中)西川 10(投)髙橋光

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 71 38 31 2 .551 -
2 ヤクルト 71 38 32 1 .543 0
2 阪神 71 38 32 1 .543 0
4 広島 70 27 39 4 .409 9
5 DeNA 72 27 42 3 .391 11
6 中日 73 27 45 1 .375 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 73 44 28 1 .611 -
2 西武 78 44 32 2 .579 2
3 日本ハム 78 45 33 0 .577 2
4 ロッテ 71 35 33 3 .515 7
5 オリックス 75 38 36 1 .514 7
6 楽天 73 27 45 1 .375 17