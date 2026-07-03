オリックスが3点リードで序盤を終える
2回裏にオリックスが先制し、3回表に西武が追いつくも、その裏にオリックスが3点を追加。森友、紅林、太田の活躍で、3回終了時点でオリックスが4-1とリードを広げ、中盤へ向かう。
【スタメン】
オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(指)森友 5(遊)紅林 6(二)太田 7(右)中川 8(一)山中 9(捕)若月 10(投)髙島
西武: 1(右)カナリオ 2(遊)滝澤 3(三)渡部 4(指)ネビン 5(一)平沢 6(捕)古賀悠 7(二)石井 8(左)蛭間 9(中)西川 10(投)髙橋光
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|71
|38
|31
|2
|.551
|-
|2
|ヤクルト
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|2
|阪神
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|4
|広島
|70
|27
|39
|4
|.409
|9
|5
|DeNA
|72
|27
|42
|3
|.391
|11
|6
|中日
|73
|27
|45
|1
|.375
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|73
|44
|28
|1
|.611
|-
|2
|西武
|78
|44
|32
|2
|.579
|2
|3
|日本ハム
|78
|45
|33
|0
|.577
|2
|4
|ロッテ
|71
|35
|33
|3
|.515
|7
|5
|オリックス
|75
|38
|36
|1
|.514
|7
|6
|楽天
|73
|27
|45
|1
|.375
|17