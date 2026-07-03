ソフトバンク、ロッテに1点リードで後半戦へ

3回裏にソフトバンクが先制、4回表にロッテが逆転したが、その裏にソフトバンクが柳町、柳田、川瀬の活躍で2点を追加し、3-2とリードを奪った。ロッテはその後追加点なく、ソフトバンクが1点リードのまま6回を終えた。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(右)柳町　達 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(中)牧原　大成 6(指)柳田　悠岐 7(二)川瀬　晃 8(捕)海野　隆司 9(遊)庄子　雄大 10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア

ロッテ: 1(中)藤原　恭大 2(右)西川　史礁 3(左)山口　航輝 4(捕)佐藤　都志也 5(指)Ｎ・ソト 6(一)安田　尚憲 7(三)寺地　隆成 8(遊)友杉　篤輝 9(二)小川　龍成 10(投)廣池　康志郎

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 71 38 31 2 .551 -
2 ヤクルト 71 38 32 1 .543 0
2 阪神 71 38 32 1 .543 0
4 広島 70 27 39 4 .409 9
5 DeNA 72 27 42 3 .391 11
6 中日 73 27 45 1 .375 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 73 44 28 1 .611 -
2 西武 78 44 32 2 .579 2
3 日本ハム 78 45 33 0 .577 2
4 ロッテ 71 35 33 3 .515 7
5 オリックス 75 38 36 1 .514 7
6 楽天 73 27 45 1 .375 17