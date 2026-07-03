ソフトバンク、ロッテに1点リードで後半戦へ
3回裏にソフトバンクが先制、4回表にロッテが逆転したが、その裏にソフトバンクが柳町、柳田、川瀬の活躍で2点を追加し、3-2とリードを奪った。ロッテはその後追加点なく、ソフトバンクが1点リードのまま6回を終えた。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(右)柳町 達 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(中)牧原 大成 6(指)柳田 悠岐 7(二)川瀬 晃 8(捕)海野 隆司 9(遊)庄子 雄大 10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア
ロッテ: 1(中)藤原 恭大 2(右)西川 史礁 3(左)山口 航輝 4(捕)佐藤 都志也 5(指)Ｎ・ソト 6(一)安田 尚憲 7(三)寺地 隆成 8(遊)友杉 篤輝 9(二)小川 龍成 10(投)廣池 康志郎
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|71
|38
|31
|2
|.551
|-
|2
|ヤクルト
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|2
|阪神
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|4
|広島
|70
|27
|39
|4
|.409
|9
|5
|DeNA
|72
|27
|42
|3
|.391
|11
|6
|中日
|73
|27
|45
|1
|.375
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|73
|44
|28
|1
|.611
|-
|2
|西武
|78
|44
|32
|2
|.579
|2
|3
|日本ハム
|78
|45
|33
|0
|.577
|2
|4
|ロッテ
|71
|35
|33
|3
|.515
|7
|5
|オリックス
|75
|38
|36
|1
|.514
|7
|6
|楽天
|73
|27
|45
|1
|.375
|17