上野マルイB1Fに、キダルト向けの新業態「トイザらス 上野マルイ店」がオープンする。

■新業態「キダルト専門店」とは

新業態「キダルト専門店」とは、子どもの頃に憧れた玩具やキャラクターを再び楽しみたいというニーズと、自分の趣味に投資する大人のホビー需要の高まりを背景に誕生した、トイザらスの新コンセプト店舗。

懐かしさを呼び起こすアイテムから、最新のコレクタブル・フィギュア・ブラインドボックスまで、大人がワクワクできる商品を中心にラインアップし、世代を超えて楽しめる体験型の売り場を提供する。

背景として、日本の玩具市場は2023年度に初めて1兆円を突破し、2025年度には1兆1,664億円へ拡大（※１）。その成長を牽引しているのが、大人が玩具を楽しむ「キダルト」層であり、本業態はそのニーズに特化した店舗として展開を進めている。

※１ 一般社団法人 日本玩具協会「2023年度 国内玩具市場規模調査結果」「2025年度 国内玩具市場規模調査結果」より

■「トイザらス 上野マルイ店」の特長

同店舗は、大人が“自分のために”楽しめる玩具・ホビーを中心にラインアップした、キダルト特化型の売場構成が最大の特長。

世界的に人気の「FUNKO POP!」や高可動フィギュア「BLOKEES」など、コレクション性の高いアイテムを幅広く展開。さらに、開封するまで中身が分からない“ブラインドボックス”も国内外メーカーから多数取り揃え、話題の「BALLERS FIFAシリーズ1」も販売する。

また、インバウンド需要でも人気が高い「iBLOOM」については、約100種類以上を揃えた特別仕様の売場を設置。ふわもち食感のスクイーズを実際に手に取りながら選べる、体験型のショッピング空間を提供する。

■オープニングキャンペーン

このたびオープンを記念して、iBLOOMスクイーズを1回合計2,000円（税込）以上購入で、『牛乳ひたしパンミニ』（限定デザイン）をプレゼントする

先着合計500個、無くなり次第終了

■ショップ概要

店舗名称：トイザらス 上野マルイ店

オープン日：2026年7月17日（金）

所 在 地：東京都台東区上野6-15-1 上野マルイ B1F

売場面積：約102.66平方メートル

営業時間：11:00～20:00

