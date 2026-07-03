ビザ・ワールドワイド・ジャパンは7月3日、日産スタジアムで7月4日・5日に開催される「Ado STADIUM LIVE 2026 Ao」への協賛を発表した。

「Ado STADIUM LIVE 2026 Ao」メインビジュアル

同社は日本市場におけるブランド戦略を進化させ、消費者の情熱や関心とつながる体験や価値の創出を通じて、顧客エンゲージメントの強化に取り組んでいる。今回の協賛は、本取り組みの第1弾となる。

協賛の一環として、クレディセゾンと連携し、オリジナルゴブラン織りブランケットをクレディセゾンの公式通販サイト「STOREE SAISON」にて、セゾンカードVisa会員を対象に7月上旬より販売する予定だ。詳細については、販売開始にあわせて同サイト内で公開される。

「Ado STADIUM LIVE 2026 Ao」オリジナルゴブラン織りブランケット

同社マーケティング本部長(日本・韓国・モンゴル統括)里村明洋氏は次のように述べている。

「Visaは、世界中の人々が行きたい場所、体験したい瞬間とつながることを支えるブランドでありたいと考えています。消費者が情熱を注ぐ体験の場面では、チケット購入、グッズ購入、サブスクリプション、移動、飲食など、さまざまな決済接点が生まれています。今回の取り組みは、Visaが消費者との新たな接点を創出し、より豊かな体験価値を提供していく第一歩です」(里村明洋氏)