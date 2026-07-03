マイナビは6月30日、「2026年5月度 中途採用・転職活動の定点調査」の結果を発表した。全国の経営者・役員または会社員で、中途採用業務を担当する829人を対象にした調査は2026年6月1日～5日、全国20～50代の正社員1,378人を対象にした調査は2026年6月1日～5日、いずれもインターネットで行われた。

5月の企業の中途採用活動実施率は44.2%

2026年5月の企業の中途採用活動実施率は44.2%。前月比:1pt減、前年同月比:5.2pt増であった。2026年1-5月平均は42.9%となり、2025年平均から2.6pt増となった。

中途採用実施率

業種別の実施率では、「運輸・交通・物流・倉庫」が最も高く55%。次いで「IT・通信・インターネット」が52.5%となった。

業種別中途採用実施率

5月の正社員の転職活動実施率は3.9%

2026年5月の正社員の転職活動実施率は3.9%。前月比:0.6pt減、前年同月比:0.7pt増となった。2026年1-5月平均は4.0%となり、2025年平均から0.4pt増加した。

転職活動実施率

転職活動実施率を年代別にみると、2026年5月は30代がもっとも高く5.5%、次いで40代で4.2%だった。

年代別転職活動実施率

U・Iターン希望者を採用したか

前年と比べ、Uターンを希望する人材を採用した企業は31.0%。Iターンを希望する人材を採用した企業は25.8%だった。

会社から遠い場所に住む人材採用に積極的である理由は「従業員のワークライフバランス改善に繋がるから」が最も高い。

直近1年間のU・Iターン実施率

Uターンをしたことがある人は全体では13.1%、勤務エリア別では「東北」が最も高く24.4%、次いで「中国・四国」が21.1%、「北海道」が16.0%となった。

Iターンをしたことがある人は全体では6.8%、勤務エリア別では「東北」が最も高く14.7%、次いで「中国・四国」が9.7%、「甲信越・北陸」が7.8%となった。

U・Iターンした、もしくは興味がある理由

U・Iターンをした、もしくは興味がある理由は「希望する生活環境に合致するから(自然が多い・人が少ないなど)」が最も高く、次いで「地域社会とのつながりが持てるから」となった。