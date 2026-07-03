マイナビは6月30日、「2026年5月度 中途採用・転職活動の定点調査」の結果を発表した。全国の経営者・役員または会社員で、中途採用業務を担当する829人を対象にした調査は2026年6月1日～5日、全国20～50代の正社員1,378人を対象にした調査は2026年6月1日～5日、いずれもインターネットで行われた。

5月の企業の中途採用活動実施率は44.2%

2026年5月の企業の中途採用活動実施率は44.2%。前月比:1pt減、前年同月比:5.2pt増であった。2026年1-5月平均は42.9%となり、2025年平均から2.6pt増となった。

  • 中途採用実施率

    中途採用実施率

業種別の実施率では、「運輸・交通・物流・倉庫」が最も高く55%。次いで「IT・通信・インターネット」が52.5%となった。

  • 業種別中途採用実施率

    業種別中途採用実施率

5月の正社員の転職活動実施率は3.9%

2026年5月の正社員の転職活動実施率は3.9%。前月比:0.6pt減、前年同月比:0.7pt増となった。2026年1-5月平均は4.0%となり、2025年平均から0.4pt増加した。

  • 転職活動実施率

    転職活動実施率

転職活動実施率を年代別にみると、2026年5月は30代がもっとも高く5.5%、次いで40代で4.2%だった。

  • 年代別転職活動実施率

    年代別転職活動実施率

U・Iターン希望者を採用したか

前年と比べ、Uターンを希望する人材を採用した企業は31.0%。Iターンを希望する人材を採用した企業は25.8%だった。

  • U・Iターン希望者を採用したか(単一回答)

    U・Iターン希望者を採用したか(単一回答)

会社から遠い場所に住む人材採用に積極的である理由は「従業員のワークライフバランス改善に繋がるから」が最も高い。

  • 会社から離れた場所に住む人材の採用に積極的な理由(複数回答)※テレワークを活用し会社から遠い場所に住む人材採用に積極的な企業の中途採用担当者371件

    会社から離れた場所に住む人材の採用に積極的な理由(複数回答)※テレワークを活用し会社から遠い場所に住む人材採用に積極的な企業の中途採用担当者371件

直近1年間のU・Iターン実施率

Uターンをしたことがある人は全体では13.1%、勤務エリア別では「東北」が最も高く24.4%、次いで「中国・四国」が21.1%、「北海道」が16.0%となった。

Iターンをしたことがある人は全体では6.8%、勤務エリア別では「東北」が最も高く14.7%、次いで「中国・四国」が9.7%、「甲信越・北陸」が7.8%となった。

  • 直近1年間のU・Iターン実施率※勤務エリア別(単一回答)

    直近1年間のU・Iターン実施率※勤務エリア別(単一回答)

U・Iターンした、もしくは興味がある理由

U・Iターンをした、もしくは興味がある理由は「希望する生活環境に合致するから(自然が多い・人が少ないなど)」が最も高く、次いで「地域社会とのつながりが持てるから」となった。

  • U・Iターンした、もしくは興味がある理由(数値回答)※U・Iターンした、もしくは興味がある675人

    U・Iターンした、もしくは興味がある理由(数値回答)※U・Iターンした、もしくは興味がある675人