マイナビは4月21日、「正社員のクォーターライフクライシス調査」の結果を発表した。25～34歳の正社員765名を対象にした調査は2025年11月18日～11月21日、中途採用業務に関わる経営者・役員または会社員843名を対象にした調査は2026年3月2日～3月6日、25～34歳の正社員のうち、人生に対する不安や葛藤の経験がある6,970名を対象にした調査は2026年4月1日～4月7日、それぞれインターネットで行われた。

正社員の約半数がクォーターライフクライシス状態

クォーターライフクライシスとは、25～34歳の間で、人生に対して不安や焦燥感、憂鬱感など葛藤を感じている状況のことを指す。

25～34歳の正社員に「現在クォーターライフクライシスの状態であると感じているか」を聞いたところ、「感じている(計)」は49.5%で、約半数がクォーターライフクライシスの状態であることがわかった。

クォーターライフクライシスの状態である人に、現在抱えている悩みや葛藤の内容を聞くと、「十分に稼げていない(52.7%)」が最多となり、次いで「今後の人生のために次に何をすべきかわからない(42.0%)」となった。また、25～29歳では「今後のキャリアのために次に何をすべきかわからない(33.6%)」が30～34歳と比べてやや高く、より将来に対する漠然とした不安がある様子がうかがえる。

クォーターライフクライシスのきっかけを見ると、「同棲を始めたこと」など生活環境の変化や「他者との比較」など外的要因と、「30歳になるという節目」や「やりたい職種に関して何をすべきかわからない」といった内的要因の回答もみられた。

クォーターライフクライシスである人が求めているサポート

クォーターライフクライシスの人に、悩みや葛藤を払しょくするために必要だと思う支援やサポートを聞いたところ、「信頼できる人から定期的に話を聞いてもらう(35.2%)」が最も多く、次いで「将来の不安(年金・保険など)について情報を提供してもらう(32.0%)」となった。

年齢別では、25～29歳は「信頼できる人から定期的に話を聞いてもらう(38.7%)」の割合が特に高く、30～34歳では「専門家のメンタルヘルス相談やカウンセリングを受ける(26.3%)」が25～29歳よりも高い傾向が見られた。年代によって必要とする支援やサポートが異なる可能性が考えられる。

企業4割以上が「定期的な面談」を実施

従業員に対して何かしらの支援を実施している企業に、支援内容を聞いたところ、「定期的に従業員の面談を行うようにしている(48.0%)」が最多で、次いで「専門家のメンタルヘルス相談やカウンセリングを受けられるようにしている(41.1%)」が続いた。

これらの結果から、企業においても従業員を支援する取り組みは一定程度行われており、クォーターライフクライシスであると感じている人が求める「話を聞いてもらう」というニーズに対応する支援は行われているものの、その効果は面談相手との関係性に左右される側面もありそうだ。

正社員4割以上が「生成AI」に人生の悩みを相談

25～34歳の正社員に、「人生に対する漠然とした不安や焦燥感、憂うつ感などの悩みや葛藤を生成AIに相談したことがあるか」を聞くと、42.6%が「相談したことがある」と回答した。

相談した理由では、「人に相談するには内容が漠然としている」「漠然とした不安で人に相談しても困るだろう」などの意見がみられ、悩みを言語化・整理する前段階の"壁打ち"としてAIを使っている様子がうかがえる。また、「すぐに答えが返ってくる」「様々な視点で考察してくれる」という声もあり、考えを広げたり選択肢を出したりするためのツールとして活用しているケースもみられた。さらに、「人にどう思われるかを気にせず本音を話せる」「お金に関する悩みは他人に相談しづらい」など、人には話しにくい内容を安心して打ち明けられる場として生成AIを利用している実態もうかがえる。