阪神 vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 広島
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島2勝-阪神3勝（6/28 広島12-3阪神 (広島)、6/27 広島2-3阪神 (阪神)、5/17 阪神1-0広島 (阪神)、5/16 阪神1-3広島 (広島)、5/15 阪神2-0広島 (阪神)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 70 38 31 1 .551 -
1 巨人 71 38 31 2 .551 -
3 ヤクルト 71 38 32 1 .543 0
4 広島 69 27 39 3 .409 9
5 DeNA 71 27 42 2 .391 11
6 中日 72 26 45 1 .366 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 72 43 28 1 .606 -
2 西武 77 44 31 2 .587 1
3 日本ハム 77 44 33 0 .571 2
4 オリックス 74 38 35 1 .521 6
5 ロッテ 71 35 33 3 .515 6
6 楽天 73 27 45 1 .375 16