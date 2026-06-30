ファミリーマートは7月10日、「hana by hince」より、「ウォーターグラスティント」(990円)の新色2色を全国のファミリーマートで順次発売する。

夏のトレンドカラー2色が新登場

同社限定のメイクアップブランドhana by hinceは、「hince」の品質はそのままに、コンビニエンスストアならではの手軽さで試せるよう、手に取りやすい低価格帯・持ち運びやすいミニサイズで展開している。

今回、人気アイテムのウォーターグラスティントから、今夏のトレンドを取り入れた新色「10 ポメロ」と「11 ライチ」が登場する。

イエローベースの人におすすめだというポメロは、甘く熟したポメロの果肉を閉じ込めたような、澄んだ血色感のクリアコーラルカラー。

「ウォーターグラスティント 10 ポメロ」(990円)

ブルーベースにおすすめとされるライチは、ブラウンをひとさじ溶け込ませたような、深みのあるドライライチレッド。

「ウォーターグラスティント 11 ライチ」(990円)

べたつかず軽やかに密着し、みずみずしい"ウォーターグロウ"なツヤとクリアな発色を長時間キープする。アルロン酸などのスキンケア成分を配合し、しっとりとした快適なつけ心地を叶える。

オリジナルミラーキーリングがもらえる

同日より、ブランド初となるノベルティ企画を実施する。同ブランドの商品を同時に2個購入すると、ブランドロゴをモチーフにした花型の「オリジナルミラーキーリング」が1個もらえる。キーリングはミラーと、リップやティントに装着できるシリコン製のリングがセットになっており持ち運びにも最適。数量限定のため、なくなり次第終了となる。