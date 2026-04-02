ロールモデルとは、「将来こうなりたい」という目標を設定するときに役に立つ行動や考え方のお手本となる人物です。本記事ではロールモデルの見つけ方や、ロールモデルを設定することで得られるメリットについて解説します。

ロールモデルを見つける前に準備しておくべきことはある?

ロールモデルの選択で悩まないためにも、事前に自分の進みたい方向や考え方を明確にしておく必要があります。自分に最適なロールモデルを見つける準備をしましょう。

なりたい将来像をイメージする

まずは、自分が将来どのような人物になりたいかを考えてみましょう。5年後や10年後、そして20年後に仕事でどのような業務に携わりたいのか、などをできるだけ具体的にイメージすることで、より身近なロールモデルを見つけられます。

自己分析をしておく

自分について理解を深めておくことも重要です。自分の強みや弱みを把握しておくだけでなく、大切にしたい価値観や自分のスキルを明確にしておきましょう。紙にリストアップし、可視化しておくと思考が整理しやすくなるのでおすすめです。

適職診断を使うのもおすすめ

自己分析が苦手な人は、転職サイトなどでできる適職診断を試してみるのもひとつの方法です。適職診断では自分に合った仕事だけでなく、自分ではわからなかった強みや弱みを発見できることがあります。無料でできる簡易的な診断もあるので活用してみてください。

ロールモデルの見つけ方4選

ここからは、実際にロールモデルを見つける方法を紹介していきます。ライフスタイルや考え方をしっかりと観察し、よいと思った部分は積極的に自分に取り入れてフィードバックしていくことがポイントです。

上司や同僚など親しい間柄の人から探す

上司や同僚からは仕事の進め方や私生活と仕事のバランスの取り方など、さまざまなことを学べます。顔を合わせる機会が多くコミュニケーションを取りやすいため、よい部分を積極的に取り入れられるのも大きなメリットです。

同じ会社の人から探す

他部署に所属する人や、取締役、社長など会社のさまざまな人にも目を向けてみましょう。もし今後携わりたいと考えている業務がある場合は、その業務を担っている人の行動や考え方を参考にしてみるといいかもしれません。

会社外の同じ職種の人から探す

専門性が高い職種に就いている場合は、会社外の同じ職種の人を参考にすると視野が広がります。人伝で紹介してもらうほか、業界のイベントやオンラインコミュニティなどに参加することでロールモデルを見つけやすくなるでしょう。

歴史上の人物や著名人から探す

教科書に掲載されているような歴史上の人物や著名人からも、行動力やリーダーシップ、逆境を乗り越える力など、生きていくうえで大切なことを学べます。伝記やドキュメンタリーから成功談や失敗談をチェックし、理解を深めてみましょう。

複数の人をロールモデルにするのもアリ

自分の将来の方向性が明確になっている場合は、仕事でのロールモデルはAさん、私生活や趣味のロールモデルはBさん、と同時に複数の人を参考にするのもおすすめです。幅広い視点で物事を考えられるようになります。

ロールモデルを設定することで得られるメリット

ロールモデルを設定することで、仕事や人生においてさまざまなメリットを得られるようになります。

目標への到達スピードが速くなる

目標の到達に向けて、必要なスキルや「今何をすべきか」がはっきりと見えてくるため、業務に効率的に取り組めるようになります。個人で大きな成長を遂げるだけでなく、最終的には組織や会社全体の利益にもつながるでしょう。

キャリアプランが明確になる

近い将来だけでなく「10年後や20年後には〇〇のように成長したい」という目標が定まるため合理的に仕事に取り組めるようになります。もし途中でキャリアプランを変更したくなっても、考え方の軸がしっかりとしていれば一貫した行動が取れるはずです。

モチベーションが向上する

具体的な目標に向けて行動することで、仕事に対するモチベーションも上げられます。そのためにもロールモデルを「憧れの存在」として見つめるのではなく、自分に取り入れられる部分を積極的に吸収していくようにしましょう。

多角的な視点を養うことができる

自分の視点だけでなく、ロールモデルからの視点でも物事を見渡せるようになります。さまざまな考え方を取り入れることで柔軟な思考力も養えるでしょう。どちらも仕事をスムーズに進めるための重要なスキルです。

最適なワークライフバランスを実現できる

現在は時短勤務やフレックスタイム制、リモートワークなどさまざまな働き方が存在します。これらの働き方を上手に駆使している人をロールモデルに設定することで、仕事だけでなく私生活も充実させることができるでしょう。

ロールモデルを見つけて充実した日々を送ろう!

ロールモデルを作ると、仕事や人生の目標が立てやすくなり生活にハリが出ます。新社会人はもちろん、それ以外の人にもおすすめです。ぜひロールモデルを見つけて、充実した日々を送りましょう。