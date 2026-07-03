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2026.07.03 18:00 ほっともっとフィールド神戸
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 0 0 0 0 2 1
オリックス 0 1 1 3 0

  • OUT

    9番 西川 愛也 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 蛭間 拓哉 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 石井 一成 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    9番 若月 健矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 山中 稜真 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    ショート 滝澤 夏央がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    6番 太田 椋 ショートエラー ランナー：1塁

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 センターフライ 1アウト

  • OUT

    西0-1オ

    4番 森 友哉 ライトホームラン オリックス得点！ 西 0-1 オ

  • OUT

    6番 古賀 悠斗 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 平沢 大河 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 ショートライナー 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー宗 佑磨 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    2番 渡部 遼人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 渡部 聖弥 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ 見逃し三振 1アウト

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