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OUT
9番 西川 愛也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 蛭間 拓哉 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 石井 一成 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
9番 若月 健矢 空振り三振 3アウト
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8番 山中 稜真 空振り三振 2アウト
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7番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
ショート 滝澤 夏央がファンブル ランナー：1塁
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6番 太田 椋 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 センターフライ 1アウト
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OUT
西0-1オ
4番 森 友哉 ライトホームラン オリックス得点！ 西 0-1 オ
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6番 古賀 悠斗 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 平沢 大河 レフトフライ 2アウト
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4番 Ｔ・ネビン センターフライ 1アウト
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3番 西川 龍馬 ショートライナー 3アウト
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OUT
1塁ランナー宗 佑磨 盗塁失敗 2アウト
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2番 渡部 遼人 空振り三振 2アウト
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1番 宗 佑磨 センターヒット ランナー：1塁
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3番 渡部 聖弥 セカンドダブルプレイ 3アウト
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2番 滝澤 夏央 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 見逃し三振 1アウト
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