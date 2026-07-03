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OUT
2番 黒川 史陽 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ライトフライ 2アウト
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9番 宗山 塁 ファーストゴロ 1アウト
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1番 水谷 瞬 空振り三振 3アウト
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9番 奈良間 大己 空振り三振 2アウト
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8番 山縣 秀 空振り三振 1アウト
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8番 太田 光 空振り三振 3アウト
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7番 渡邊 佳明 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 浅村 栄斗 見逃し三振 1アウト
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OUT
5番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
日0-1楽
4番 Ｃ・マッカスカー 右中間ホームラン 楽天得点！ 日 0-1 楽
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OUT
7番 田宮 裕涼 ファーストゴロ 3アウト
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6番 清宮 幸太郎 レフトフライ 2アウト
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5番 郡司 裕也 レフトヒット ランナー：1塁
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4番 万波 中正 ライトフライ 1アウト
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3番 辰己 涼介 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 黒川 史陽 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドフライ 1アウト
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3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト
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2番 吉田 賢吾 セカンドゴロ 2アウト
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1番 水谷 瞬 空振り三振 1アウト
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