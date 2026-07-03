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2026.07.03 18:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 0 0 1 0
楽天 0 1 0 1 2 0
  • OUT

    2番 黒川 史陽 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 宗山 塁 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 奈良間 大己 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 山縣 秀 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 太田 光 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 渡邊 佳明 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 浅村 栄斗 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    日0-1楽

    4番 Ｃ・マッカスカー 右中間ホームラン 楽天得点！ 日 0-1 楽

  • OUT

    7番 田宮 裕涼 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 清宮 幸太郎 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 郡司 裕也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 万波 中正 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 黒川 史陽 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 吉田 賢吾 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 空振り三振 1アウト

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