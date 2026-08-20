巨人が3点差でＤｅＮＡに勝利
先発投手：巨人はB・マタが5回3失点の好投（5安打7奪三振）、DeNAの藤浪晋太郎は2回1/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：巨人が2点を追加 1回裏：DeNAが1点を追加 3回表：巨人が1点を追加 注目選手：DeNAの牧秀悟が2打点、3安打の活躍、DeNAの度会隆輝が2得点の活躍、巨人の中山礼都が1本塁打、2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|109
|61
|47
|1
|.565
|-
|2
|巨人
|110
|58
|50
|2
|.537
|3
|3
|ヤクルト
|108
|50
|57
|1
|.467
|10
|3
|DeNA
|110
|50
|57
|3
|.467
|10
|5
|広島
|105
|43
|58
|4
|.426
|14
|6
|中日
|112
|46
|65
|1
|.414
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|110
|68
|40
|2
|.630
|-
|2
|西武
|113
|62
|48
|3
|.564
|7
|3
|日本ハム
|114
|63
|50
|1
|.558
|7
|4
|オリックス
|112
|54
|56
|2
|.491
|15
|5
|ロッテ
|107
|49
|55
|3
|.471
|17
|6
|楽天
|108
|43
|64
|1
|.402
|24