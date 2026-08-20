巨人が3点差でＤｅＮＡに勝利

先発投手：巨人はB・マタが5回3失点の好投（5安打7奪三振）、DeNAの藤浪晋太郎は2回1/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：巨人が2点を追加 1回裏：DeNAが1点を追加 3回表：巨人が1点を追加 注目選手：DeNAの牧秀悟が2打点、3安打の活躍、DeNAの度会隆輝が2得点の活躍、巨人の中山礼都が1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 109 61 47 1 .565 -
2 巨人 110 58 50 2 .537 3
3 ヤクルト 108 50 57 1 .467 10
3 DeNA 110 50 57 3 .467 10
5 広島 105 43 58 4 .426 14
6 中日 112 46 65 1 .414 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 110 68 40 2 .630 -
2 西武 113 62 48 3 .564 7
3 日本ハム 114 63 50 1 .558 7
4 オリックス 112 54 56 2 .491 15
5 ロッテ 107 49 55 3 .471 17
6 楽天 108 43 64 1 .402 24