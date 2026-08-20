広島、劇的な逆転勝利で中日に1点差勝利

先発投手：広島は栗林良吏が8回1失点の好投（5安打6奪三振）、中日の金丸夢斗は7回1失点。得点経過： 2回表：中日が1点を追加 5回裏：広島が1点を追加 9回裏：広島が1点を追加し逆転。注目選手：広島のE・モンテロが1本塁打の活躍、中日の石川昂弥が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 108 61 46 1 .570 -
2 巨人 109 57 50 2 .533 4
3 DeNA 109 50 56 3 .472 10
4 ヤクルト 107 49 57 1 .462 11
5 広島 104 42 58 4 .420 15
6 中日 111 46 64 1 .418 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 109 68 40 1 .630 -
2 西武 112 62 47 3 .569 6
3 日本ハム 113 63 50 0 .558 7
4 オリックス 111 53 56 2 .486 15
5 ロッテ 106 48 55 3 .466 17
6 楽天 107 43 63 1 .406 24