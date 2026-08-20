オリックスが2点差で西武に勝利
先発投手：オリックスはＡ・エスピノーザが8回1失点の好投（4安打9奪三振）、西武の杉山 遙希は5回1失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：オリックスが1点を追加 2回裏：西武が1点を追加 3回表：オリックスが1点を追加 注目選手：オリックスの太田 椋が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|108
|61
|46
|1
|.570
|-
|2
|巨人
|109
|57
|50
|2
|.533
|4
|3
|DeNA
|109
|50
|56
|3
|.472
|10
|4
|ヤクルト
|107
|49
|57
|1
|.462
|11
|5
|広島
|104
|42
|58
|4
|.420
|15
|6
|中日
|111
|46
|64
|1
|.418
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|109
|68
|40
|1
|.630
|-
|2
|西武
|112
|62
|47
|3
|.569
|6
|3
|日本ハム
|113
|63
|50
|0
|.558
|7
|4
|オリックス
|111
|53
|56
|2
|.486
|15
|5
|ロッテ
|106
|48
|55
|3
|.466
|17
|6
|楽天
|107
|43
|63
|1
|.406
|24