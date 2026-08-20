ロッテ、楽天に1点差で競り勝ち4勝目

先発投手：ロッテは小島和哉が6回1失点の好投（6安打6奪三振）、楽天の前田健太は6回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ロッテが1点を追加 2回表：ロッテが1点を追加 6回裏：楽天が1点を追加 注目選手：楽天のＣ・マッカスカーが1本塁打、2打点の活躍、楽天の安田悠馬が3安打の活躍、ロッテの佐藤都志也が2打点の活躍。

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