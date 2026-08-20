ロッテ、楽天に1点差で競り勝ち4勝目

先発投手：ロッテは小島和哉が6回1失点の好投（6安打6奪三振）、楽天の前田健太は6回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ロッテが1点を追加 2回表：ロッテが1点を追加 6回裏：楽天が1点を追加 注目選手：楽天のＣ・マッカスカーが1本塁打、2打点の活躍、楽天の安田悠馬が3安打の活躍、ロッテの佐藤都志也が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 109 61 47 1 .565 -
2 巨人 110 58 50 2 .537 3
3 ヤクルト 108 50 57 1 .467 10
3 DeNA 110 50 57 3 .467 10
5 広島 105 43 58 4 .426 14
6 中日 112 46 65 1 .414 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 110 68 40 2 .630 -
2 西武 113 62 48 3 .564 7
3 日本ハム 114 63 50 1 .558 7
4 オリックス 112 54 56 2 .491 15
5 ロッテ 107 49 55 3 .471 17
6 楽天 108 43 64 1 .402 24