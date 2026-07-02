3,000以上のプランから理想の間取りを瞬時に提案…大和ハウス工業「AIプランコンシェルジュ」がもたらした劇的変化とは？

笹川友里がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00～20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。6月27日（土）の放送は、先週に引き続き大和ハウス工業株式会社 執行役員 デジタル戦略担当の川口正起（かわぐち・まさき）さんが登場。デジタル活用の取り組み「AIプランコンシェルジュ」や、デジタルとAIが変える住まいと暮らしの未来について話を伺いました。

川口正起さんは1986年に大和ハウス工業へ入社。以来、一貫して情報システム部門に携わり、ユーザー企業の立場で約40年にわたりデジタル領域を歩み続けています。2006年からプライベートクラウドへの移行を主導し、2014年にはフルクラウド化を実現。2021年からは本社情報システム部長として、DX推進を支える基盤整備を牽引してきました。2025年には執行役員 デジタル戦略担当に就任。あわせて株式会社メディアテック代表取締役社長、公益社団法人企業情報化協会（IT協会）理事も務めています。

◆AI活用で進化する住宅提案

大和ハウスは2024年7月から、自由設計の柔軟性と規格住宅のコストメリットを両立した企画住宅・セミオーダー住宅ブランド「スマートメイドハウジング」を展開しています。ベースとなるのは厳選された3,000以上の住宅プランです。顧客の希望に応じて選択することで、品質を担保しながら価格も抑えた提案を実現しています。

また、2025年10月からは生成AIを活用した「AIプランコンシェルジュ」の運用を開始しました。このサービスについて、川口さんは、3,000以上のプランから理想の住まいを探す負担を減らすため、「お客さまとの商談時に、敷地の条件やご予算、『こんな間取りが良さそう』とか『こういった和室が必ず欲しいよね』といったようなご希望を入れていただくと、AIが3,000以上のプランから最適な案をその場でお見せして、ご提案するという仕組みになっております」と説明します。

さらに、2026年2月には「AIプランコンシェルジュ ver.2」の展開を開始しました。新バージョンでは、戸建住宅のゾーニング情報（空間構成）をもとにしたプラン検索のバージョンアップや、新たに搭載された「深掘り検索機能」によって、商談中に生まれた要望の変更にも、より柔軟に対応できるようになりました。

川口さんは、「AIプランコンシェルジュ」の導入によって3つの変化があったと言います。1つ目は提案までの時間短縮です。従来は顧客の要望を持ち帰り、検討した後に改めて提案していくのが主な流れでしたが、その場で会話をしながら複数案を比較できるようになったため、住まいのイメージをリアルタイムで具体化できるようになりました。

2つ目は提案品質の平準化です。川口さんは、住宅を提案する側は経験値の差によって提案のレベル差がどうしても出てしまうとしつつも、「これが『AIプランコンシェルジュ』によって若手でもベテランのレベルの内容でご提案できるようになりました」と解説します。そして、3つ目は顧客体験の向上です。展示場で要望を深掘りしながら比較・検討できることで、理想の住まいに近づくプロセスそのものが変わりつつあります。AIは業務効率化だけではなく、住まい選びを対話的で納得感のある体験へ変える存在として活用されています。

◆AI時代に問われる人の役割

大和ハウス工業で40年以上にわたりデジタル領域に携わってきた川口さん。そこで、笹川が「キャリアを振り返って、一番しんどかったことは何でしょうか？」と質問すると、川口さんは「いろんな技術の進化とともに歩んできましたので、大変だったというよりも“楽しかったな”と感じています」と答えます。

一方、現在も直面している課題として“サイバー攻撃への対応”を挙げ、「サイバー攻撃も、デジタル技術の進歩に伴いどんどん巧妙化しています。我々は攻撃を受ける側なので、守りの対策をやらなければなりませんが、（この戦いには）合格点がないんですよ。『ここまでやったら完璧』という明確なゴールがないので、とにかく大変です」と苦労をにじませます。

続いて、住宅プランの提案にもAIが活用されていくなかで、営業担当者や設計者の役割について、川口さんは「個人的に（仕事は）たぶんなくならないと思います」と考えを示します。AIに代替される業務領域が増えていく可能性はあるものの、「すべての役割がなくなるのではなく、むしろお客さまと接する時間が増えるようになると思います」と推測します。

とはいえ、昨今では、従来のAIによるレコメンド（候補）と人による最終判断という流れから、意思決定そのものもAIに委ねるケースが増えてきています。

しかし、川口さんは「住宅は例外です」と話します。「住宅は、皆さんにとって“一生に一度のお買い物”です。それを『すべてをAIに委ねられるか？』と問われて『任せられます』と言い切れる人は決して多くはないと思います。住宅購入において重要なのは信頼関係にあります。だからこそ、人間が担うべき部分は残り続けると思っています」と語ります。

最後に、川口さんが見据える「デジタルとAIが変える未来」について伺うと、人口減少が進むなかで、「人とAIが協働して住まいをつくっていくのがこれからの姿」と強調します。そして、「建設現場でも人とフィジカルAIやロボットが一緒になって、建物を組み上げる光景が日常化しているかもしれません」と言及しました。人とテクノロジーが役割を分担し、住まいづくりのあり方そのものが変革する未来は、すぐそこまで来ているのかもしれません。

次回7月4日（土）の放送は、富士フイルムホールディングス株式会社執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー（CDO）ICT戦略部長（現、富士フイルム株式会社フェロー）の杉本征剛さんをゲストに迎えてお届けします。富士フイルムのDXの推進体制やAI活用についてなど、貴重な話が聴けるかも!?

＜番組概要＞

番組名：DIGITAL VORN Future Pix

放送日時：毎週土曜 20:00～20:30

パーソナリティ：笹川友里

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/