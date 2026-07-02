都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。
しいたけが苦手だった私、田舎で採れたてを食べて初めて知った“本当のおいしさ”
＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全389話を一気読み
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都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。
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