表参道の「Mercedes-Benz STUDIO TOKYO」が拡張してグランドオープン

今年4月にメルセデス・ベンツのグローバルプロジェクトの一環として東京・表参道クロッシングパークに出現した「Mercedes-Benz STUDIO TOKYO」。アジア初の都市型ブランド体験施設として、メルセデスの過去～現在～未来や、ファッション、アートなどの様々なカルチャーが交差する場所として生まれた施設が、このたび拡張し6月30日にグランドオープンした。

【画像】「メルセデスの交差点」がテーマの、都市型ブランド体験施設（写真9点）

今回の拡張オープンでは新エリア「Mercedes-Benz LOUNGE」が誕生。ラウンジ内はメルセデス・ベンツの車内空間にも通じる心地よさを演出するべく、ともにドイツをルーツとするブランドであるBurmester®（ブルメスター）のサウンドシステムやROLF BENZ（ロルフベンツ）のファニチャーが採用された。一部のドリンクはRIEDEL（リーデル）のSTUDIO限定仕様グラスウェアで提供されるのもこだわりのひとつだ。さらにラウンジにはTRADMANS BONSAIによる盆栽があしらわれ、日本らしい美意識を体感できる空間となっている。

ラウンジに併設される「PANAMERICANA BAR by MUSIUM」は、六本木でレコードバー「MUSIUM」を展開する株式会社マザーエンタテイメントが企画・運営を担当。「PANAMERICANA」の名は、1950 年代にメキシコを舞台に開催された伝説的な公道レース「Carrera Panamericana México」に由来する。このレースで活躍したメルセデス・ベンツ300 SLにインスパイアされた店内の装飾からブランドのモータースポーツ史に思いを馳せることができるだろう。

また、Mercedes-Benz STUDIO TOKYOでは、国内外で注目を集めるアーティストVERDY氏とのアートプロジェクトが始動する。同氏のグラフィックや作品は国境・世代問わず、世界中で愛されており、これまでにファッションブランドやアーティストとのコラボレーション、大型イベントのアートディレクション等を数多く手掛けてきた。現代のストリートシーンを代表する存在として、本プロジェクトでMercedes-Benz STUDIO TOKYOを起点に、メルセデス・ベンツとアート、ストリートカルチャーが交差する新たな取り組みを展開していく。詳細はメルセデス・ベンツ 日本公式SNSで順次発信される予定だ。

Mercedes-Benz STUDIO TOKYO

107-0062 東京都港区南青山5丁目１-１

OMOTESANDO CROSSING PARK

TEST DRIVE 営業時間 11:00 - 18:00（試乗最終受付17:00）

Mercedes-Benz Cafe by Im donut？

営業時間 11:00 - 18:00（L.O. 17:30）

PANAMERICANA BAR by MUSIUM

営業時間

デイタイム営業：11:00 - 18:00（L.O. 17:30）*

バータイム営業：18:00 - 23:00（L.O. 22:30）*

*営業時間は変更となる可能性があります

定休日 なし

ホームページ

https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/brand/mb-studio.html