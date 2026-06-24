「今さら聞けない」バイクに関するさまざまな疑問や不安に、バイクライターがやさしく回答する本連載。今回は、「タイヤ」に関するお悩みです。

タイヤ交換の目安がわからない。(男性/51歳)

タイヤの摩耗具合で違反キップを切られることも

転倒というリスクを抱えるバイクにとってタイヤは非常に重要なパーツです。バイク乗りならほとんどの人がわかっているはずですが、タイヤ交換のコストは数万円以上になるため、適切な交換タイミングに悩む人も多いのではないでしょうか。

一般的にタイヤの山、つまりトレッド(接地面)に掘られたミゾがなくなってきたときは交換を要しますが、完全にミゾがなくなるまで使えるわけではありません。タイヤ側面の4～6カ所にある△マークの部分の先にはスリップサインといって一段ミゾが低い部分があり、ここまで摩耗するとミゾの深さが法定基準(0.8mm)を超えたことになり、保安基準違反の対象、つまり違反切符を切られることにもなります。

ミゾのないタイヤが雨の日に滑りやすいのは容易に想像できると思いますが、デメリットはそれだけではありません。トレッドが薄くペラペラになるためタイヤ剛性が下がり、晴れの日でもグリップ力の低下とハンドリングの悪化を招きます。ケチってスリップサインまで使わず、残り溝が2～3mmになったら交換すべきでしょう。

また、十分にミゾが残っていても、古くなってしまったタイヤはゴムの硬化や変質によって性能が低下しています。プラスチックのように固くなって変色していたり、全周に渡って長く深いヒビが入ったりしているようなら、まともなグリップ力は期待できません。

自分のバイクが履いているタイヤがどのくらい古いかは、タイヤ側面に刻まれた4桁の数字から製造時期を知ることができます。前2桁が週、後ろ2桁が西暦の後ろ2桁で、例えば「3221」なら「2021年の32週」、つまり2021年の7月末に作られたということです。ゴム製品であるタイヤは新鮮なほどグリップ力が高く、メーカーは製造から3～5年で交換を推奨していますので、あまりにも古いものは交換をおすすめします。

また、クルマと違いバイクのタイヤはカーブでは傾けて使うため、プロファイル(断面形状)も重要です。公道で使われたタイヤは摩耗が進むと前輪が尖り、後輪はセンターが減って四角くなりますが、するとカーブでバイクを傾ける際にハンドルが内側に切れ込んだり、接地感が希薄になるなど、フィーリングがとても悪くなります。

ライダーの中にはグリップ力に頼らず、コンディションの悪いタイヤでもコントロールできる人もいますが、それはオフロードやサーキットなどの経験が豊富な上級者の話です。「自分はそれほど上手じゃないし、飛ばさないから……」という人ほど、安全のために早めのタイヤ交換をした方がよいでしょう。また、せっかくバイクに乗るなら、愛車が持つ本来のハンドリングが楽しめる方がよいとは思いませんか?