ヤマハ発動機販売は9月5日～6日、オフロード体験イベント「My Yamaha off-road Festival」を、長野県木曽郡王滝村にあるオフロードフィールド「ONTAKE EXPLORER PARK」にて開催する。

ヤマハ発動機販売「My Yamaha off-road Festival」

「My Yamaha off-road Festival」は、「オフロードに興味はあるけれど、楽しみ方や始め方が分からない」――、そんなオフロード初心者が主役の、オフロードの楽しさを気軽に体験できるイベント。

プログラムには、日頃ヤマハバイクレッスンで指導にあたっているインストラクターが「初心者レッスン」を実施。「オフロードを走れた!」という最高の達成感を味わうことができる。また、雄大なゲレンデを活かした走りやすいコースを自分の愛車で走行できるフリーライド(ヤマハ車に限る)や、入門に最適な「WR125R」で体験試乗するなど、オフロードの魅力を安心して堪能できる内容となっている。

さらに、バイクに乗らない大人や子どもも一緒に楽しめるメニューも充実。キャンプやバーベキューにATV体験、親子で挑戦できるデジタルスタンプラリーや宝探しなど、多彩なアクティビティも用意されている。

会場は、長野県木曽郡王滝村にあるオフロードフィールド「ONTAKE EXPLORER PARK」で、入場は無料。但し、一部コンテンツは事前予約制/有料となっている。開催期間は9月5日9時～6日15時。