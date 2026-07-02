西武、石井の一発で1点リード

西武は2回表、石井のソロホームランで先制。その後は両チームとも追加点を奪えず、試合は序盤を終えて西武が1対0とリードしている。ソフトバンクは反撃の糸口を探る。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 70 38 31 1 .551 -
1 巨人 71 38 31 2 .551 -
3 ヤクルト 71 38 32 1 .543 0
4 広島 69 27 39 3 .409 9
5 DeNA 71 27 42 2 .391 11
6 中日 72 26 45 1 .366 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 72 43 28 1 .606 -
2 西武 77 44 31 2 .587 1
3 日本ハム 77 44 33 0 .571 2
4 オリックス 74 38 35 1 .521 6
5 ロッテ 71 35 33 3 .515 6
6 楽天 73 27 45 1 .375 16