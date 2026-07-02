西武、石井の一発で1点リード
西武は2回表、石井のソロホームランで先制。その後は両チームとも追加点を奪えず、試合は序盤を終えて西武が1対0とリードしている。ソフトバンクは反撃の糸口を探る。
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|70
|38
|31
|1
|.551
|-
|1
|巨人
|71
|38
|31
|2
|.551
|-
|3
|ヤクルト
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|4
|広島
|69
|27
|39
|3
|.409
|9
|5
|DeNA
|71
|27
|42
|2
|.391
|11
|6
|中日
|72
|26
|45
|1
|.366
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|72
|43
|28
|1
|.606
|-
|2
|西武
|77
|44
|31
|2
|.587
|1
|3
|日本ハム
|77
|44
|33
|0
|.571
|2
|4
|オリックス
|74
|38
|35
|1
|.521
|6
|5
|ロッテ
|71
|35
|33
|3
|.515
|6
|6
|楽天
|73
|27
|45
|1
|.375
|16