レバレジーズは3月18日、同社が運営する新卒学生向けキャリア支援サービス「キャリアチケット就職」が、2027年3月卒業予定の大学生・大学院生381人を対象に実施した就職活動の実態調査の結果を発表した。就活で難しいと感じることは「学業との両立」が最多で、理系学生では4割を超えた。あわせて、約6割の学生が就活にAIを活用しており、AIの進化が将来目指す職種に影響を与えたとする学生も4割超にのぼった。

12月時点で全体の3分の2が活動を開始済み

調査は2025年12月12日〜22日にインターネットで実施。2025年12月時点で就職活動を開始していない学生は33.3％にとどまり、7割近くがすでに活動を始めていることが分かった。

開始時期は「2025年5月以前（29.5％）」が最多で、次いで「2025年6月（16.9％）」「2025年8月（14.2％）」と続き、夏インターンの募集開始や実施時期に合わせて本格化する傾向が見られた。内定を獲得済みの学生は約16％（内定承諾済みが3.9％、活動継続中が12.9％）だった。

就活において難しいと感じることは「学業との両立（39.0％）」が最多で、次いで「将来のビジョンを思い描けない（35.8％）」「学生時代にアピールできることを作れなかった（27.2％）」と続く。文理別では、文系は「将来のビジョンを思い描けない（40.2％）」が1位だったのに対し、理系では「学業との両立（40.4％）」が最多となった。就職活動の早期化により、選考と大学の研究やゼミが重なっていることが、特に理系学生にとって大きな負担となっている様子がうかがえる。

就活へのAI活用については、59.6％の学生が利用していると回答。主な用途は「エントリーシートの作成・添削（70.5％）」が最多で、「自己分析などの思考の整理（55.5％）」「企業研究（29.1％）」が続いた。

「AIの進化によって、将来携わりたい仕事が代替される不安を感じる」と答えた学生は約4割で、「非常に不安を感じる」が10.8％、「やや不安に感じる」が30.2％だった。さらに、AIの進化が自身の将来目指す職種に影響を与えたとする学生も約4割にのぼり、AIが就職活動の効率化にとどまらず、キャリア選択そのものに影響をおよぼしていることが示唆される。

キャリアチケット事業本部 本部長の手賀亮汰氏は、就職活動の早期化に伴い、学生が学業と両立しやすい選考環境づくりが重要になると指摘。あわせて、AI時代のキャリアの在り方を示す情報発信も、企業の訴求力向上につながるとの見方を示した。