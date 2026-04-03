オリコンは4月1日、「暗号資産取引所」についての顧客満足度調査の結果を発表した。調査は2023～2025年、過去3年以内に主に裁量トレードを用いて暗号資産の現物取引を自身で行った全国の20～69歳の男女6,526人と、証拠金取引を行った同496人を対象にインターネットで行われた。

暗号資産取引所 現物取引 総合ランキング

今回の調査では「bitbank」と「BITPOINT」が同点で総合1位となった。

「bitbank」は3年連続での受賞となり、全8項目中「取引のしやすさ」「手数料」「提供情報」「システムの安定性」の4項目で1位を獲得している。なかでも「手数料」「システムの安定性」は4年連続1位と、特に高い評価となった。また、部門別ランキングではレベル別「投資初心者」で2年連続の1位、銘柄別「XRP/JPY」で初の1位に。初発表のセキュリティ安心実感度では89.3%と最も高い評価となった。

「bitbank」の利用者からは、「操作性も分かりやすかったり、問い合わせに対しても丁寧に対応していただけた(40代・女性)」「とても使いやすく、開設もスムーズで取引も簡単。セキュリティを強みにしている点も良い(40代・男性)」「手数料が安いし取引できる数が多いから良い(20代・男性)」といったクチコミが寄せられている。

同点で「BITPOINT」が初の総合1位に。評価項目別では、「キャンペーン」で2年連続1位を獲得している。また、銘柄別「BTC/JPY」「ETH/JPY」で初の1位を獲得している。利用者からは、「操作方法が簡単分かりやすい。対応が親切丁寧(50代・女性)」、「ステーキングの手軽さと取引所での扱い銘柄数が良い(30代・男性)」「情報が豊富で初心者に優しい(40代・男性)」との声が寄せられた。

つづいて総合3位には「GMOコイン」。評価項目別では、「資産管理」で5年連続の1位を獲得している。利用者からは、「他の取引所よりわかりやすいし、システムがしっかりしているように感じる(60代以上・女性)」「注文画面が分かりやすく購入しやすい(30代・男性)」といった声が集まった。

暗号資産取引所 証拠金取引 総合ランキング

証拠金取引では、「bitFlyer」が初の総合1位を獲得した。評価項目別では、全8項目中「口座開設」「取引のしやすさ」「提供情報」「キャンペーン」「システムの安定性」の5項目で1位を獲得。なかでも「口座開設」と「提供情報」は初の1位に。また初発表の「セキュリティ安心実感度」は88.0%と最も高い評価となった。利用者からは、「取引の仕方が分かりやすくて、入出金がしやすい(40代・男性)」「情報の確からしさから信頼が置ける(40代・男性)」「サービスが安定していていつでも取引できる(40代・女性)」といった声が寄せられた。

総合2位には「GMOコイン」がランクインした。評価項目別では、「手数料」「資産管理」「カスタマーサポート」で1位を獲得している。「カスタマーサポート」では3年連続の1位、「手数料」と「資産管理」では3年ぶり2度目の1位となった。利用者からは、「取扱い暗号資産が豊富な点と手数料の安さ(50代・男性)」「画面がシンプルで、取引が容易で各種手数料がかからない(40代・男性)」「初心者でも操作が簡単で不自由なく利用できる(40代・男性)」といった評価の声が寄せられた。

つづいて総合3位の「楽天ウォレット」は前回総合4位からランクアップ。評価項目別では「キャンペーン」で得点を前回から+2.6pt上げている。そのほか、「口座開設」「手数料」「システムの安定性」で前回から2.0pt以上の上昇となった。また、利用者からは楽天サービスとの連携による利便性の高さや、普段から利用している楽天サービスとの紐付けによる安心感、楽天ポイントが貯まる点などを評価する声が寄せられた。