日本ハムが6-0でオリックスに完封勝利

先発投手：日本ハムは加藤貴之が9回0失点の好投（3安打3奪三振）、オリックスの田嶋大樹は7回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：日本ハムが1点を追加 4回裏：日本ハムが1点を追加 6回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの万波中正が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムのA・マルティネスが1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 70 38 31 1 .551 -
1 阪神 70 38 31 1 .551 -
3 巨人 70 37 31 2 .544 0
4 広島 69 27 39 3 .409 9
5 DeNA 71 27 42 2 .391 11
6 中日 72 26 45 1 .366 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 71 42 28 1 .600 -
2 西武 76 44 30 2 .595 0
3 日本ハム 76 43 33 0 .566 2
4 オリックス 73 38 34 1 .528 5
5 ロッテ 70 34 33 3 .507 6
6 楽天 72 27 44 1 .380 15