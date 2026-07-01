日本ハムが6-0でオリックスに完封勝利
先発投手：日本ハムは加藤貴之が9回0失点の好投（3安打3奪三振）、オリックスの田嶋大樹は7回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：日本ハムが1点を追加 4回裏：日本ハムが1点を追加 6回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの万波中正が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムのA・マルティネスが1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|70
|38
|31
|1
|.551
|-
|1
|阪神
|70
|38
|31
|1
|.551
|-
|3
|巨人
|70
|37
|31
|2
|.544
|0
|4
|広島
|69
|27
|39
|3
|.409
|9
|5
|DeNA
|71
|27
|42
|2
|.391
|11
|6
|中日
|72
|26
|45
|1
|.366
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|71
|42
|28
|1
|.600
|-
|2
|西武
|76
|44
|30
|2
|.595
|0
|3
|日本ハム
|76
|43
|33
|0
|.566
|2
|4
|オリックス
|73
|38
|34
|1
|.528
|5
|5
|ロッテ
|70
|34
|33
|3
|.507
|6
|6
|楽天
|72
|27
|44
|1
|.380
|15