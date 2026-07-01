阪神 vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 中日
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日1勝-阪神4勝（6/30 中日2-3阪神 (阪神)、5/20 中日7-8阪神 (阪神)、5/19 中日2-4阪神 (阪神)、5/6 阪神2-0中日 (阪神)、5/5 阪神3-7中日 (中日)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 70 38 31 1 .551 -
1 阪神 70 38 31 1 .551 -
3 巨人 70 37 31 2 .544 0
4 広島 69 27 39 3 .409 9
5 DeNA 71 27 42 2 .391 11
6 中日 72 26 45 1 .366 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 71 42 28 1 .600 -
2 西武 76 44 30 2 .595 0
3 日本ハム 76 43 33 0 .566 2
4 オリックス 73 38 34 1 .528 5
5 ロッテ 70 34 33 3 .507 6
6 楽天 72 27 44 1 .380 15