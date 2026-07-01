ヤクルト対巨人、6回終了で1-1の同点

1回裏に巨人が泉口のタイムリーで先制、3回表にヤクルトはD・サンタナの打点で追いつき、試合は互いに譲らず。6回を終え、両チーム1点ずつで勝負の行方は後半戦へ持ち越された。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(左)松本　剛 3(遊)泉口　友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(一)大城　卓三 6(捕)岸田　行倫 7(中)Ｔ・キャベッジ 8(右)中山　礼都 9(投)西舘　勇陽

ヤクルト: 1(一)赤羽　由紘 2(右)増田　珠 3(遊)長岡　秀樹 4(左)Ｄ・サンタナ 5(中)岩田　幸宏 6(三)松下　歩叶 7(捕)中村　悠平 8(二)石井　巧 9(投)奥川　恭伸

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 70 38 31 1 .551 -
1 阪神 70 38 31 1 .551 -
3 巨人 70 37 31 2 .544 0
4 広島 69 27 39 3 .409 9
5 DeNA 71 27 42 2 .391 11
6 中日 72 26 45 1 .366 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 71 42 28 1 .600 -
2 西武 76 44 30 2 .595 0
3 日本ハム 76 43 33 0 .566 2
4 オリックス 73 38 34 1 .528 5
5 ロッテ 70 34 33 3 .507 6
6 楽天 72 27 44 1 .380 15