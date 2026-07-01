ヤクルト対巨人、6回終了で1-1の同点
1回裏に巨人が泉口のタイムリーで先制、3回表にヤクルトはD・サンタナの打点で追いつき、試合は互いに譲らず。6回を終え、両チーム1点ずつで勝負の行方は後半戦へ持ち越された。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(左)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(一)大城 卓三 6(捕)岸田 行倫 7(中)Ｔ・キャベッジ 8(右)中山 礼都 9(投)西舘 勇陽
ヤクルト: 1(一)赤羽 由紘 2(右)増田 珠 3(遊)長岡 秀樹 4(左)Ｄ・サンタナ 5(中)岩田 幸宏 6(三)松下 歩叶 7(捕)中村 悠平 8(二)石井 巧 9(投)奥川 恭伸
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|70
|38
|31
|1
|.551
|-
|1
|阪神
|70
|38
|31
|1
|.551
|-
|3
|巨人
|70
|37
|31
|2
|.544
|0
|4
|広島
|69
|27
|39
|3
|.409
|9
|5
|DeNA
|71
|27
|42
|2
|.391
|11
|6
|中日
|72
|26
|45
|1
|.366
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|71
|42
|28
|1
|.600
|-
|2
|西武
|76
|44
|30
|2
|.595
|0
|3
|日本ハム
|76
|43
|33
|0
|.566
|2
|4
|オリックス
|73
|38
|34
|1
|.528
|5
|5
|ロッテ
|70
|34
|33
|3
|.507
|6
|6
|楽天
|72
|27
|44
|1
|.380
|15