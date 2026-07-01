巨人が1点差でヤクルトに勝利

先発投手：巨人は西舘勇陽が1回0失点の好投（1安打0奪三振）、ヤクルトの奥川恭伸は7回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：巨人が1点を追加 3回表：ヤクルトが1点を追加 7回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の浦田俊輔が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 70 38 31 1 .551 -
1 巨人 71 38 31 2 .551 -
3 ヤクルト 71 38 32 1 .543 0
4 広島 69 27 39 3 .409 9
5 DeNA 71 27 42 2 .391 11
6 中日 72 26 45 1 .366 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 72 43 28 1 .606 -
2 西武 77 44 31 2 .587 1
3 日本ハム 77 44 33 0 .571 2
4 オリックス 74 38 35 1 .521 6
5 ロッテ 71 35 33 3 .515 6
6 楽天 73 27 45 1 .375 16