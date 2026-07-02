ＤｅＮＡ vs 広島の試合開始前情報
- 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 広島
- 開催球場：横浜スタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 広島4勝-ＤｅＮＡ1勝（6/30 広島7-4ＤｅＮＡ (広島)、5/21 ＤｅＮＡ1-3広島 (広島)、5/20 ＤｅＮＡ4-3広島 (ＤｅＮＡ)、5/19 ＤｅＮＡ1-3広島 (広島)、5/6 広島10-0ＤｅＮＡ (広島)）
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|70
|38
|31
|1
|.551
|-
|1
|巨人
|71
|38
|31
|2
|.551
|-
|3
|ヤクルト
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|4
|広島
|69
|27
|39
|3
|.409
|9
|5
|DeNA
|71
|27
|42
|2
|.391
|11
|6
|中日
|72
|26
|45
|1
|.366
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|72
|43
|28
|1
|.606
|-
|2
|西武
|77
|44
|31
|2
|.587
|1
|3
|日本ハム
|77
|44
|33
|0
|.571
|2
|4
|オリックス
|74
|38
|35
|1
|.521
|6
|5
|ロッテ
|71
|35
|33
|3
|.515
|6
|6
|楽天
|73
|27
|45
|1
|.375
|16