2026年7月の運勢ランキング「数秘術占い」運命数から導く今月のあなたの運気は幸運or要注意!?【今月の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い。2026年7月の「数秘術運勢ランキング」を公開します！ 生年月日から算出する「運命数」をもとに、今月の総合運をランキング形式で紹介。東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さん監修のもと、恋愛運や仕事運、金運を高めるヒントをお届けします。生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運勢をチェックしてみましょう。運勢を知ることで、1カ月をより良く過ごすためのヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。（例）1996年11月6日生まれの場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6」です。それでは早速、2026年7月の運勢ランキングをチェックしましょう！自分の良さが周りに伝わっていくタイミング。活躍する場も広がることでしょう。他の人にとって難しく感じる物事も、あなたにとってはたやすいものだったりするようです。困っている人がいたらサポートしてあげると良いでしょう。話題の中心にいることも増えて、モテも実感できそう。目立たない影の立役者として活動することが多かったかもしれませんが、これまでの体験を話す場など、表舞台でクローズアップされる機会がありそう。ありのままを話したとしても、それが面白くて話題になり、あなたに興味を持つ人が増えるようです。趣味やイベントなどを通じて、人との関わりが増えてくるようです。同年代ではない人とも友人関係になるかも。気が合うなと思ったら、じっくり話してみると良いでしょう。新たな恋を求めているなら、今月はチャンスかも。さりげないオシャレで自分をアピールしてみて。我慢していた状況が変わるなど、心が穏やかになれるような出来事が起こりそう。これまで集中できなかったことにも取り組めます。勉強や仕事は短期目標を決めて行うとうまくいくことでしょう。恋愛もようやく進展していきそう。長い間片思いだった場合は、関係性が変わるかも。家族や友人など、身の回りにいる人たちとの関わりが増えていくようです。何かこだわりを手放すなど、自分の中で変えなければならないことがありそうですが、結果的にはその判断が良い方向へ進んでいく様子。コツコツ頑張っていると、プチラッキーもあることでしょう。今月は派手な動き方をするよりも、1つのことにじっくり向き合って取り組んでいくと良いでしょう。交友関係も、信頼できる相手と過ごす時間を増やしましょう。スポーツを熱心に行ったり、芸術に情熱を注いだりしながら、普段感じていることを表現していくと充実感が得られそうです。思い通りにならないことがあっても、焦らないようにしましょう。全く別のことを行うなど、他の楽しみを見つけるようにすると良いかも。恋愛も感情に振り回されず、余裕を持って相手に接すると、うまくいきそう。今月は、自分のことを大切にして、内面も磨くようにしましょう。新しいことに夢中になりやすいようです。新作のゲームやドラマ、アニメなど、興味を持ったものを追うようになるでしょう。仕事や勉強がおろそかになってしまいそうなので、メリハリのある生活を心がけましょう。恋愛も目移りしやすいタイミング。恋人やパートナーがいる人は注意が必要になりそう。移動が多くなったり、予定が急に変更になったりと、慌ただしい1カ月になりそう。自分軸を持っていないと、気疲れしてしまうこともあるようです。家族や恋人、ペットと過ごす時間を大切にし、心を癒やすようにしましょう。部屋に観葉植物や生花を飾ると、やる気が湧いてくるようです。2026年7月の運気は、土壇場で力を発揮できるよう、日々できることを頑張っていくときです。大変に感じることがあったとしても、諦めずに工夫していくと良いでしょう。自分が先頭に立って行動するような意識を持つと、微妙だった流れを変えることもできそうです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/