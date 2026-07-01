「Ploom Taste Journey」開催、山口一郎ら“記憶に残る「旨さ」の一服”展示など

「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の全国発売1周年を記念し、ブランドが追求してきた「旨さ」をテーマとしたイベント「Ploom Taste Journey」が、2026年7月2日（木）から7月12日（日）まで、Ploom Shop銀座店にて開催される。

本イベントでは、100人を超える「Taste Memory（記憶に残る「旨さ」の一服）」を展示し、人々が大切にしてきた一服の記憶を紐解くとともに、開発中銘柄のテイスティング体験を通じて、「Ploom」が探求する次なる「旨さ」を体験できるもの。「Ploom AURA」は発売から1周年を迎え、JT史上最速で累計販売台数500万台を突破している。「Ploom Taste Journey」は、そうした歩みの中で生まれた一服の記憶を振り返りながら、これからの味わいを体験できるイベント。「Taste Memory」展示や開発中銘柄のテイスティング体験を通じて、ブランドが追求してきた「旨さ」と、その先に広がる可能性に触れることができる。

＜開催概要＞

イベント名：Ploom Taste Journey

2026年7月2日（木）～7月12日（日）

時間：11:00～21:00

会場：Ploom Shop銀座店（〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目3-5）

1F：「Taste Memory」展示について

「旨さの旅」の原点として、アーティストやクリエイターをはじめとする100人以上のPloomユーザーから寄せられた「Taste Memory」を、パネル展示として紹介します。様々な人生における”記憶に残る「旨さ」の一服”に纏わるエピソードを通じて、「旨さ」の原点となるストーリーを紐解きます。「旨さの旅」のその先を体験いただくコンテンツとして開発中銘柄のテイスティング体験を実施します。「Ploom」はこれまでも、豊富なラインアップや継続的な商品開発を通じて、「旨さ」の追求を続けてきました。ブランドが日々取り組む味づくりや商品開発の一端に触れていただける、特別な体験コンテンツとして展開します。開発中銘柄の中から「カプセルメンソール」や「フレーバーメンソール」、「レギュラー」を軸にした10銘柄を特別に公開。味わいや香りの違いを愉しみながら、「Ploom」が目指すこれからの「旨さ」をご体験いただけます。

B1F：開発中銘柄テイスティングについて

「旨さの旅」のその先を体験いただくコンテンツとして開発中銘柄のテイスティング体験を実施します。「Ploom」はこれまでも、豊富なラインアップや継続的な商品開発を通じて、「旨さ」の追求を続けてきました。ブランドが日々取り組む味づくりや商品開発の一端に触れていただける、特別な体験コンテンツとして展開します。開発中銘柄の中から「カプセルメンソール」や「フレーバーメンソール」、「レギュラー」を軸にした10銘柄を特別に公開。味わいや香りの違いを愉しみながら、「Ploom」が目指すこれからの「旨さ」をご体験いただけます。