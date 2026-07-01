英国リーズ発6人組ダンス・パンクバンド「アダルトDVD」、デビューアルバム発売決定

イギリス・リーズ出身の6人組バンド、アダルトDVD（Adult DVD）が、セルフタイトル・デビュー・アルバム『Adult DVD』を9月25日にFat Possum Recordsよりリリースすることを発表。あわせて、新曲「Cowboy On Aisle Three」のミュージック・ビデオを公開した。

アダルトDVDは、レイヴの高揚感とハードコアの鋭いエネルギーを融合させた唯一無二のサウンドで、現在イギリスで最も注目を集めるライブバンドの一組。これまでに各メディアから高い評価を獲得しており、最新シングル「Real Tree Lee」はBBC 6 MusicのAリスト入りを果たしたほか、BBC Radio 1からも熱い支持を受けている。現代イギリスに生きる風変わりな人々や社会の滑稽さを、ユーモアと鋭い観察眼で描き出す彼らの楽曲は、今という時代を鮮やかに映し出している。

公開となった新曲「Cowboy On Aisle Three」は、BBC 6 Musicのヒュー・スティーヴンスによって初オンエアされた楽曲で、シンセを大胆に押し出したダンサブルなサウンドに、実存的な不安とバンドらしい遊び心を融合。彼らの真骨頂とも言えるキラー・チューンに仕上がっている。

フロントマンのハリー・ハンソンは本作について次のようにコメントしている。「この曲のアイデアはLidlで買い物をしているときに思いついたんだ。誰でも一度くらい、『今ここで全部ぶち壊してしまったらどうなるだろう』なんて考えたことがあるんじゃないかな。大量の買い物をしなくて済むなら、なんてね」。

2026年には、イギリスのThe Great Escapeや米テキサス州オースティンで開催されたSXSWに出演、両フェスで「最も話題を呼んだ新人」の一組として大きな注目を集めた。両会場には彼らのライブを一目見ようと長蛇の列ができ、その勢いを証明した瞬間となった。さらに、精力的なツアー活動を通じてライブ・バンドとしての評価を高め、グラストンベリー、Green Man Festival、End Of The Road Festivalなど大型フェスティバルにも出演。今年の4月に開催された日本ツアーでは、自作のアダルトDVDグッズを身に着けたファンが会場に集まり、全公演ソールドアウトを記録。ライブ映像はSNSで拡散され、数百万回再生を超える大きな反響を呼んだ。

デビュー・アルバム『Adult DVD』では、ボーカルのハリー・ハンソンとシンセサイザーのグレッグ・ロンズデールを中心に、ダニー・ブラックバーン（ギター／シンセ）、ジェイク・ウィリアムズ（シンセ）、ジョナサン・ニューウェル（ドラム）、ジョージ・マンソン（ベース）が参加。実在する人物から着想を得たウィットに富んだ歌詞と、レイヴでもモッシュピットでも機能する爆発的なシンセ・パンク・サウンドをさらに進化させた。5G陰謀論者から実存主義的なカウボーイまで、多彩なキャラクターが登場する楽曲群は、バンドの持つユーモアとエネルギーを余すことなく凝縮している。

＜リリース情報＞

Adult DVD

ニュー・シングル 「Cowboy On Aisle Three」

配信中

レーベル：Fat Possum

https://adultdvd.ffm.to/cowboyonaislethree

Adult DVD

デビュー・アルバム『Adult DVD』

2026年9月25日リリース

レーベル：Fat Possum

https://adultdvd.ffm.to/adultdvd

=収録曲=

1.⁠ ⁠Do As I Please

2.⁠ ⁠Coffin Dodger

3.⁠ ⁠Cold Caller

4.⁠ ⁠Minimal Criminal

5.⁠ ⁠Jesus Christ Supercar

6.⁠ ⁠Cowboy On Aisle Three

7.⁠ ⁠The Steaks Are High

8.⁠ ⁠Worlds Best Boss

9.⁠ ⁠All I Need

10.⁠ ⁠Ghillie Suit

11.⁠ ⁠Real Tree Lee

12.⁠ ⁠Rolling Face

Web https://adultdvd.band/