年収、学歴フィルター、ワークライフバランス、配属ガチャ――。 令和の就活は何かが違う?

人気のオリジナルコミックがアプリ＆WEBで読める「サイコミ」にて連載中の、現代のリアルを描いた社会派お仕事コメディ『今どきの若いモンは』(著・吉谷光平)。現在最新章として、学生視点・企業視点からそれぞれ就活を描く「就職活動編」を掲載中です。

6月30日には、最新コミックス34巻も発売。最新刊の発売を記念して、『今どきの若いモンは』「就職活動編」の冒頭(コミックス33巻収録・第319～321話)をご紹介します。

⇒令和の就活のリアルとは?『今どきの若いモンは』吉谷先生のインタビューも掲載中!

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第321話(『今どきの若いモンは』コミックス33巻収録)

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マイナビニュースの試し読みはここまでとなります。『今どきの若いモンは』は、現在サイコミにて毎週月曜更新で好評連載中。最新コミックス34巻も発売中です。

また、マイナビニュースでは、『今どきの若いモンは』著者・吉谷光平先生のインタビューも掲載中です。就活生、企業、令和の就活のリアルとは?

『今どきの若いモンは』(吉谷光平/小学館刊/「サイコミ」にて連載中) 「就職活動編」最新34巻、好評発売中! 親の心子知らず。

では、子の心は…? 服も、学校も、付き合う友達も、親が示してくれる「正解」に従い、着々と人生を歩んで来たリリカ。

両親からの愛と期待とプレッシャーを一身に受けた彼女は、周到な準備を進め就活に臨む。

失敗してしまった大学受験、挽回できるのは就職先だけ…!

目指すは“30歳で年収1000万円もらえる企業”! 一方採用側の麦田は、就活市場の非情な現実を目の当たりにすることに――! サイコミにて好評掲載中です!

(c) Kohei Yoshitani/Cygames, Inc.