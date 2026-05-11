アメリカン・エキスプレスとアコーが提供する、予約プラットフォーム兼ロイヤリティプログラム「ALL Accor(オール アコー)」は5月7日、新たなパートナーシップの開始を発表した。

ALL Accor

新たな提携によりメンバーシップの価値を拡大

同提携により、日本国内のアメリカン・エキスプレスの対象となるカード会員は、メンバーシップ・リワードポイントの新たな移行オプションとして、同プログラムを利用できる。日本のカード会員に向け、ラッフルズ、フェアモント、ソフィテルをはじめとする世界45以上のホテルブランにおいて、予約や旅の計画から滞在時の特典・リワードに至るまで、より充実した旅行体験を提供する。

メンバーシップ・リワードポイントの移行

今回の提携により、メンバーシップ・リワードは航空会社14社に加え、世界有数のホテルグループ3社にポイント移行が可能となり、柔軟性と価値がさらに拡大する。対象カード会員は、カードの利用などで貯めたポイントをALL Accorのポイントへ移行できるようになる。日本発行のカードの場合、メンバーシップ・リワード・プラスに登録済の人は3,500ポイントが1,000ALL Accorポイントへ、未登録の場合、7,000ポイントが1,000ALL Accorポイントに変換可能となる。(一部のカードを除き年間参加費3,300円/ポイント有効期限は無期限)

移行したポイントは、ALL Accorの会員プログラムにおいて、世界45以上のホテルブランドでの宿泊をはじめ、ダイニングや各種体験、さらに110以上のALL Accor提携パートナーにて利用できる。

アメリカン・エキスプレス カード事業部門の上席副社長、水村直美氏は次のように述べている。

「今回のALL Accorとの提携は、プレミアムなトラベルおよびロイヤリティ領域における当社のリーダーシップをさらに強化するとともに、日本のカード会員の皆様に向けたメンバーシップ・リワードの価値を一層拡大するものです。同社のホテルロイヤリティプログラムとの連携を通じて、日本のカード会員の皆様にこれまで以上に充実した旅行体験をお届けできることを大変嬉しく思います。近年、日本国内外において、プロパティを拡大しているAccorのネットワークを背景に、日常のお買い物からご旅行まで、さまざまなシーンでアメリカン・エキスプレスのカードをご利用いただくことで、より大きな価値を実感いただけます。本パートナーシップは2つのグローバルブランドの強みを活かし、ホテルでの滞在やダイニング、特別な体験など、ポイントをより柔軟にご利用いただける機会を提供するものです。今後も、アメリカン・エキスプレスならではのプレミアムで洗練された体験の創出に努めてまいります。」(水村氏)