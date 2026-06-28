タカラトミーは7月4日より、「ピーターラビット」とコラボレーションした着せ替え人形「フォトジェニックリカ ピーターラビットスタイル」を、全国のフォトジェニックリカショップ、タカラトミーモール等にて販売する。

「フォトジェニックリカ ピーターラビットスタイル」は、「ピーターラビット」の作者ビアトリクス・ポターの生誕160周年を記念したコラボレーションドール。作品の持つナチュラルで温かみのある世界観をリカちゃんで表現している。

コーディネートは、ピーターラビットの青い上着をイメージしたカーディガンに、ピーターラビットの耳をイメージしたカチューシャ。また、ブックデザイナー・名久井直子氏が手掛けたワンピースには、ピーターラビットのプリントが施されており、やや長めの丈感で、上品かつクラシカルな印象に。さらに、イヤリングや靴、160周年のロゴがデザインされたバッグ、絵本(紙小物)といった小物も付属しており、絵本はバッグに入れることができる。

髪は、ナチュラルな雰囲気のウェーブヘアとオレンジベージュのリップでやさしい印象に。ボディは、“関節が動く可動式のボディ”「ネオリカボディ」で、美しく自然なポージングが可能となっている。

価格は9,900円。7月4日より、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」、フォトジェニックリカショップ、ピーターラビット公式オンラインショップ等にて発売される。

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