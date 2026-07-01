2026年7月の運勢「血液型×タロット占い」A型・B型・O型・AB型の運気と開運のヒント【今月の運勢】

2026年7月、あなたの運勢はどう動くのでしょうか？ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年7月の運勢占い。TOKYO FM＋では、2026年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信しています。本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の人気占い師・草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが、血液型とタロットカードを組み合わせた占術で7月の運気を占った解説。今月をより良く過ごすための具体的なアドバイスを血液型別にお伝えします。止まっていた物事が、スッと動き出す月。これまで進まなかった連絡や手続きも、月の後半あたりから流れが変わります。無理に押し進めるよりも、訪れた波にうまく乗る意識が大切。コツコツ続けてきたことほど、思わぬ形で実を結びそうです。流れを信じて、軽やかに前へ進みましょう。情報も人との縁も活気づく月。アンテナが冴える一方で、早とちりや勢い任せの一言が誤解を招きやすい時期です。特に月の初め頃は予定が急に変わりがち。気になる話ほど一拍置いて、事実を確認してから動くと安心でしょう。月末は人とのつながりが広がるので、言葉選びをていねいに整えていきましょう。空回りしやすい流れの月。特に前半は、うまく立ち回ろうと一人で抱え込みがちですが、小細工をするよりも正直に進めるほうが、結果的に近道になります。月の中頃までは、仕込みの期間と割り切って。下旬からは勢いが戻り、隠さず動いた人ほど風向きが好転。自分らしく堂々と進める後半に期待しましょう。心と暮らしをやさしく満たす月。月の中頃は、住んでいる場所や身近な人との関係を整え直す絶好のタイミングです。直感も冴えるので、心地よいと感じる選択を大切に。ただし、夢見るだけでなく、現実的な一歩も忘れずにいましょう。自分をきちんと労わることが、結果的に周りへの優しさにもつながっていきます。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4