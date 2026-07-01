ダノンジャパンは7月1日、「夏の代謝と腸内環境に関する意識調査」の結果を発表した。調査は年6月3日～4日、全国の20代～60代の男女600名を対象にインターネットで行われた。

調査によると、夏に「痩せたい」という人は91.3%。また、「脂肪燃焼したい」という人は91.5%で、特に「50代」では95.0%と高い割合を示した。

そこで、「夏は代謝が上がりやすいと思いかすか?」と質問したところ、59.9%が「思う」と回答。さらに、「夏は代謝が下がりやすい」ことを知らない人は80.0%に達し、その理由として、8割近くの人が「夏は汗をかくから代謝が上がっている」(79.4%)と考えていることがわかった。

しかし、日本内科学会認定医、日本消化器内視鏡学会専門医の今村先生は、「夏は汗をかくことで、“脂肪が燃えている”と感じやすいものの、実際には暑さによって体内の水分が排出されている影響が大きく、代謝が高まっているわけではありません」と指摘。また、「エネルギー代謝を向上させるためには、腸内に善玉菌を増やすことが重要です。夏場は冷たい飲食の摂取が増え、おなかの不調を感じたり腸内環境も乱れやすいため、日常的な“腸活”の意識が大切です」と言及しており、脂肪燃焼のために「腸内環境を整える」ことの重要性を示唆している。

夏場の代謝力アップに「腸活」の重要性が示唆される中、調査では、3人に1人が夏におなかの不調を感じていることが明らかに。理由を聞くと、「冷たい飲み物や食べ物の摂りすぎ」を実感している人は54.3%にのぼった。一方、夏に痩せるために「腸活」を意識している人はわずか25.3%にとどまり、夏場の腸活が十分に実践されていない実態が浮き彫りとなった。