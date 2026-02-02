ナリス化粧品は1月29日、今年のお正月の過ごし方についての調査結果を発表した。調査は2026年1月10日～16日、25歳～54歳の全国の働く男女1,869名を対象にインターネットで行われた。

お正月の過ごし方調査

今年の正月休みの期間、約３割が9日間

男女1,869名に、今年(2025年12月末～2026年1月頭まで)の正月休みの期間について聞いた。最も多かったのは「9日間」で、27.9%と約3割だった。その他は大きな差がなく、「5日間」の9.6%、「8日間」の8.1%と続く。1週間以上の正月休みがあった人を合わせると53.9%で、半数以上となった。一方で「なし」は、6.5%だった。

次に正月休みが1日以上あった1,747名の男女に、正月休み期間中に太ったか否か聞いた。全体では、「とても太った」が9.4%、「少し太った」が40.1%で合わせると49.5%と約半数の人が太ったと答えた。「変わらない」は40.3%、「少しやせた」は4.1%、「とてもやせた」は0.6%とやせた人は合わせて4.7%と少数派だった。

正月太りをしたか否かと、正月休みの期間を掛け合わせて見てみると、「とても太った」が最も多かったのは「11日以上」と答えた人だったが、「とても太った」と「少し太った」人を合わせた割合で見てみると、最も「太った」と答えたのは「2日間」の正月休みの人だった。正月休みの期間が長くなればなるほど、太ったと感じる割合が増えるのではないかと予想されたが、正月休みの日数と自身が感じる正月太りには相関がなかった。

「正月太りした」と感じているのは男女ともに約5割

正月太りをしたと感じているのは、「とても太った」9.4%、「少し太った」40.1%を合わせて49.5%だったが、性別で見ると男性「とても太った」10.8%、「少し太った」37.6%で合わせて48.4%。女性は「とても太った」8.0%、「少し太った」42.6%を合わせて50.6%の人が「太った」と答えているため、男女に大きな差はないことがわかる。

これを年齢性別で見てみると、男性は年齢を重ねるほど、「太った」と感じている人が多い傾向があることがわかり、50歳～54歳では56.8%と6割近くに上る。女性は「太った」と感じているのは35歳～39歳が58.5%で最も多く、50歳～54歳は「太った」と感じている人が40.6%で全世代、性別の中で最も少ない結果だった。女性は40代以上は「変わらない」と答えている人の割合も多い。

次に今年の正月休みに正月太りしたと答えた811名の男女に、これまでの正月太りの経験について聞いた。全体では正月太りの経験は「今回が初めて」と答えたのは11.1%で約1割にとどまり、88.9%と約9割の人が複数回にわたって正月太りを経験している。最も多いのは「2～3回」で42.8%だが、「10回以上」の割合も22.6%と多いことがわかった。

年齢性別で見てみると、年齢が高いほど「10回以上」正月太りしていると答えた人の割合いが高くなる傾向があり、50歳～54歳では、男性で42.0%、女性で41.5%とともに4割以上となる。また「今回が初めて」やこれまでに「2～3回」が最も多かったのは、男女ともに25歳～29歳だった。

あなたのこれまでのお正月太りの経験について教えてください

「正月太りした」人の正月休み中の行動

正月太りしたと答えた1,747名の男女に普段よりも増えた行動について聞いた。全体で最も多かったのは「食事の量」で37.0%。男性は35.1%で女性が38.8%だったので女性の方が多い結果となった。

年齢性別で見てみると、「食事の量」や「食事の回数」が比較的多いのは女性、「飲酒の回数」や「飲酒の量」が比較的多いのが男性だった。また、「間食の回数」や「間食の量」など、間食に関する行動は女性の方が普段よりも増えたと答えている割合が高いことがわかった。「会食の機会」や「運動の機会」は男性の方が多い傾向であるようだ。

また、正月休み期間に普段より増えた行動と自身の「正月太り」の意識を掛け合わせて見てみると、「とても太った」と感じている人は、上位8項目のすべてで最も高い割合だった。特に「食事の量」「食事の回数」「間食の回数」が増えたと答えている割合が高く、5割以上となっている。

正月太り解消ダイエット、成功率は?

今年、正月太りしたと感じている人の25.5%が「必ずダイエットをしよう」と思っており、「できればダイエットをしよう」と思っている51.4%と合わせた76.9%の8割近い人がダイエットをしようと思っているようだ。

正月太り解消のためのダイエットをしたいと答えたうちの558名に、これまでの正月太り解消ダイエットの経験を聞いた。全体では、「とても成功している」6.6%、「まあまあ成功している」40.1%で合わせて46.7%と約半数がこれまでダイエットに成功している。ただし、細かく見ていくと、男女ともに年齢を重ねるにつれて、ダイエットの成功の割合が少なくなっていく傾向が見られる。「とても成功している」と「まあまあ成功している」を合わせた「成功している」人よりも、「あまり成功していない」と「全く成功してない」を合わせた「成功していない」人の割合は男女ともに34歳までは「成功している」が多く、「成功していない」人を上回っている。35歳を超えると「成功している」人と「成功していない」人の割合が同等、もしくは「成功していない」人の方が上回るようになる。男性は35歳以上でも、年齢で見るとそこまで大きな差は見られないものの、女性は45歳～49歳で64.9%、50歳～54歳で68.8%がダイエットに成功していないと答えている。

ダイエット成功者のダイエット方法

最後に、正月太りをしたのでダイエットしようと思っている624名に、ダイエットの方法について聞いた。

全体の1位は「食事の量を減らす」で43.6%、「運動を増やす」が続き、38.8%だった。ともに男性の方が比較的多い傾向がある。女性は「食事の内容を変える」や「間食の量を減らす」などが多い傾向が見られた。

ダイエットの方法と、これまでのダイエットの成功経験をかけ合わせて見てみると、「とても成功している」人は、「食事の量を減らす」「食事の回数を減らす」、「飲酒の量を減らす」、「飲酒の回数を減らす」と多くの項目を選択しているようだ。「まあまあ成功している」と答えた人も平均的に多くの選択肢を選んでいる。興味深い内容としては、「とても成功している」と答えた人の「運動を増やす」を選んでいる割合が最も少ないこと。全体的にはダイエットに成功している人ほど、多くの方法を組み合わせていることがわかった。