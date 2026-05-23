「夏は痩せやすい」は勘違い? 男性の約65%が信じる“夏代謝の幻想”とは

男性専門の総合美容医療「ゴリラクリニック」は、「男性世代別／夏時期の外見・内面のコンディション調査」の結果を発表した。同調査は3月9日、20～59歳の男性400名を対象に、インターネットで実施した。

夏の不安要素

夏の不安要素について尋ねたところ、最も多い回答は「汗」(59.0%)で、「熱中症」(42.8%)が続いた。「夏バテ」(31.0%)、「睡眠の質」(26.3%)という回答も多い。夏の時期に、内面のコンディション低下を感じる男性は72.3%だった。

夏に内面コンディション低下を感じる割合

夏に、鏡の前で実年齢以上の衰えを感じるか尋ねると、56.5%が「感じる」と答えた。50代では65.0%が実年齢以上の衰えを痛感している。

鏡の前で実年齢以上の衰えを感じる割合

夏に自分の顔の清潔感を損なう原因は何か聞くと、1位は「ベタつき・テカリ」(48.0%)で、「顔の疲労感」(28.0%)、「目元の衰え」(21.5%)が続いた。

夏に自分の顔の清潔感を損なう原因

夏場に老け見えすることで、仕事やプライベートで自信が低下した経験がある人は51.2%だった。最も多い年代は30代で、55.0%が実感している。

「夏老け顔」が原因で不安になることを尋ねると、29.0%が「外出を控えたい」、27.0%が「顔を見られるのが気になる」と回答した。

他の季節より、夏は代謝が上がって痩せやすい季節だと思うか尋ねたところ、64.8%が「思う」と答えた。全年代で過半数が「夏＝高代謝」というイメージを持っているが、同クリニックによるとそれは誤認だという。特に30代では74.0%がこの"夏代謝の幻想"に陥っていることがわかった。

調査では、多くの男性が夏場に「汗」や「ベタつき」といった外見上の悩みだけでなく、疲労感や睡眠の質低下など“内面のコンディション低下”も感じていることが明らかになった。特に「実年齢より老けて見える」と感じる人は半数を超え、“夏老け”が仕事やプライベートでの自信低下につながっている実態もうかがえる。また、「夏は痩せやすい季節」というイメージを持つ人も多く、季節に対する思い込みと実際のコンディションとのギャップも浮き彫りになった。