ウェルネス総合研究所は1月28日、に「脂肪燃焼力・抗疲労力に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2025年12月8日～12月11日、内科医280名、産業医20名を対象にインターネットで行われた。

「太りやすく」「疲れやすい」患者が増加

診療現場において、近年「太りやすい・痩せにくい(脂肪燃焼力の低下)」「疲れやすい・疲れが取れにくい(抗疲労力の低下)」といった症状・訴えを持つ患者が増えているかどうか質問した。すると「太りやすい・痩せにくい(脂肪燃焼力の低下)」については、62.4%、「疲れやすい・疲れが取れにくい(抗疲労力の低下)」についても64.7%が増えていると感じると回答。診療現場においても上記のような症状・訴えを持つ患者が増えていることが分かった。

症状・不調の背景は

上記のような症状・訴えを持つ患者が増加している背景として、特に強く関係している要因は何かと医師に質問したところ、1位は「運動不足」で66.0%、2位は「食生活の乱れ」で57.3%、3位は「ストレス・メンタル負荷」で54.0%という結果になった。

ミトコンドリアの働きが健康維持のカギに

細胞のエネルギー産生を担う「ミトコンドリア」の働きは、健康維持において重要だと思うか医師に質問したところ、92.0%が重要だと思うと回答。「ミトコンドリア」の働きが健康維持において重要な役割を果たすことが分かった。

細胞活性化と健康課題改善の関係

「細胞の働きを活性化させること」が、健康課題の改善にどの程度繋がると思うか医師に質問したところ、「脂肪燃焼・代謝促進」については76.4%、「慢性疲労・倦怠感」については69.3%の医師が改善に繋がると思うと回答。「細胞の働きを活性化させること」が健康課題の改善において深く関与していることがうかがえる。

細胞活性を高めるための生活習慣

細胞活性を高めるために、重視すべき生活習慣について医師に質問したところ、1位「適度な運動」で70.7%、2位「栄養バランスの改善」で68.7%、3位は「睡眠の質向上」で57.7%という結果となった。

脂質の「質」の摂取を重要視する医師は89.7%

日常生活において、三大栄養素の中の、脂質の「質」(MCTオイル(中鎖脂肪酸100%で構成された食用油)やオメガ3系脂肪酸含有オイルなど)を意識した食事について、どの程度重要だと思うか質問したところ、89.7%の医師が重要だと思うと回答した。

医師67.0%が「MCTオイル」を推奨

「細胞活性化」「ミトコンドリア機能改善」という点において、「MCTオイル(中鎖脂肪酸100%で構成された食用油)」を推奨したいと思うか質問したところ、67.0%の医師が「MCTオイル」を推奨したいと回答した。