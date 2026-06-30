＜応募〆: 2026/7/14＞【3組6名様】非日常の“没入体験”へ。話題のスポットを楽しめる「ワンダリア横浜」ペアチケットをプレゼント！

忙しい毎日の中で、非日常の体験に触れる機会って、意外と少ないもの。

でも、少し環境を変えてみるだけで、新しい発見や驚きに出会えることもあります。

今回はマイナビニュース読者の皆さまに、2026年3月に開業した没入型体験施設 「ワンダリア横浜 Supported by Umios」ペアチケットを抽選で3組6名様にプレゼント！

「さぁ、ワンダーに出会おう。」をコンセプトに、光や風、自然の揺らぎなど、本来は目に見えない現象までも可視化。

思わず引き込まれるような空間で、日常では味わえない体験が楽しめます。

カップルや友人、親子でも楽しめる、新しいお出かけスポットです。

■ 圧倒的な没入体験が楽しめる6つのゾーン

高原・深海・原生林など、それぞれ異なるテーマの6つのゾーンを用意。

映像と空間演出によって、まるで別世界に入り込んだような体験が広がります。

■ スマホ連携で“探す楽しさ”が広がる

公式の「ワンダリアアプリ」を使い、館内の映像にスマートフォンをかざすことで、登場する生き物の情報を取得。

ゲーム感覚で施設内を巡りながら、楽しみながら学ぶことができます。

■ 完全屋内で快適に楽しめるスポット

JR関内駅前に位置する屋内施設のため、天候に左右されず快適に滞在可能。

約60〜90分のちょうどいい滞在時間も魅力です。

■ 食事も楽しめる「ワンダリアカフェ」

施設内には世界観を楽しめるカフェも併設。

見た目も楽しいメニューがそろい、体験の余韻までしっかり楽しめます。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、抽選で3名6名様にプレゼント！

非日常の“没入体験”を味わえるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

プレゼント内容

チケット名 ワンダリア横浜 Supported by Umios ペアチケット

施設名 ワンダリア横浜 Supported by Umios 人数 3組6名様 所在地 神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内タワー 3F・4F（JR関内駅前 BASEGATE横浜関内タワー内） 営業時間 月曜日から木曜日 10:00～19:00

金曜日から日曜日／大型連休等 10:00～21:00 内容 ワンダリア横浜 入館ペアチケット 特徴 全6ゾーンを巡る没入体験／公式アプリ連携による探求体験／屋内施設で快適に楽しめる キャンペーン名 「マイナビニュース2026年6月“気になる体験”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/7/14)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2026年7月14日(火) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ワンダリア横浜公式サイトお問い合わせフォーム

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

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※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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(提供：株式会社ディー・エヌ・エー)