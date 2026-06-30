＜応募〆: 2026/7/14＞【3組6名様】非日常の“没入体験”へ。話題のスポットを楽しめる「ワンダリア横浜」ペアチケットをプレゼント！
忙しい毎日の中で、非日常の体験に触れる機会って、意外と少ないもの。
でも、少し環境を変えてみるだけで、新しい発見や驚きに出会えることもあります。
今回はマイナビニュース読者の皆さまに、2026年3月に開業した没入型体験施設 「ワンダリア横浜 Supported by Umios」ペアチケットを抽選で3組6名様にプレゼント！
「さぁ、ワンダーに出会おう。」をコンセプトに、光や風、自然の揺らぎなど、本来は目に見えない現象までも可視化。
思わず引き込まれるような空間で、日常では味わえない体験が楽しめます。
カップルや友人、親子でも楽しめる、新しいお出かけスポットです。
■ 圧倒的な没入体験が楽しめる6つのゾーン
高原・深海・原生林など、それぞれ異なるテーマの6つのゾーンを用意。
映像と空間演出によって、まるで別世界に入り込んだような体験が広がります。
■ スマホ連携で“探す楽しさ”が広がる
公式の「ワンダリアアプリ」を使い、館内の映像にスマートフォンをかざすことで、登場する生き物の情報を取得。
ゲーム感覚で施設内を巡りながら、楽しみながら学ぶことができます。
■ 完全屋内で快適に楽しめるスポット
JR関内駅前に位置する屋内施設のため、天候に左右されず快適に滞在可能。
約60〜90分のちょうどいい滞在時間も魅力です。
■ 食事も楽しめる「ワンダリアカフェ」
施設内には世界観を楽しめるカフェも併設。
見た目も楽しいメニューがそろい、体験の余韻までしっかり楽しめます。
今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、抽選で3名6名様にプレゼント！
非日常の“没入体験”を味わえるこの機会を、ぜひお見逃しなく。
プレゼント内容
|チケット名
|
ワンダリア横浜 Supported by Umios ペアチケット
|施設名
|ワンダリア横浜 Supported by Umios
|人数
|3組6名様
|所在地
|神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内タワー 3F・4F（JR関内駅前 BASEGATE横浜関内タワー内）
|営業時間
|月曜日から木曜日 10:00～19:00
金曜日から日曜日／大型連休等 10:00～21:00
|内容
|ワンダリア横浜 入館ペアチケット
|特徴
|全6ゾーンを巡る没入体験／公式アプリ連携による探求体験／屋内施設で快適に楽しめる
|キャンペーン名
|
「マイナビニュース2026年6月“気になる体験”プレゼント」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
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抽選対象
下記の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/7/14)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
応募締め切り
2026年7月14日(火) 23:59まで
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(提供：株式会社ディー・エヌ・エー)