ソフトバンクが西武に6-0で完封勝利

先発投手：ソフトバンクは上沢直之が6回0失点の好投（4安打8奪三振）、西武の平良海馬は6回2失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：ソフトバンクが4点を追加 7回裏：ソフトバンクが1点を追加 8回裏：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの栗原陵矢が1本塁打、2得点の活躍、ソフトバンクの海野隆司が2打点の活躍、ソフトバンクの柳田悠岐が3安打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 69 37 30 2 .552 -
2 ヤクルト 69 37 31 1 .544 0
2 阪神 69 37 31 1 .544 0
4 広島 68 26 39 3 .400 10
5 DeNA 70 27 41 2 .397 10
6 中日 71 26 44 1 .371 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 75 44 29 2 .603 -
2 ソフトバンク 70 41 28 1 .594 1
3 日本ハム 75 42 33 0 .560 3
4 オリックス 72 38 33 1 .535 5
5 ロッテ 69 33 33 3 .500 7
6 楽天 71 27 43 1 .386 15