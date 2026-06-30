ロッテ、打線爆発で楽天に5-2勝利
先発投手：ロッテのA・ジャクソンが7回1失点の好投（3安打4奪三振）、楽天の荘司康誠は5回3失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：ロッテが4点を追加 7回裏：楽天が1点を追加 8回表：ロッテが1点を追加 注目選手：楽天のC・マッカスカーが1本塁打の活躍、ロッテの佐藤都志也が1本塁打、4打点の活躍、ロッテの山口航輝が1本塁打、2得点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|69
|37
|30
|2
|.552
|-
|2
|ヤクルト
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|2
|阪神
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|4
|広島
|68
|26
|39
|3
|.400
|10
|5
|DeNA
|70
|27
|41
|2
|.397
|10
|6
|中日
|71
|26
|44
|1
|.371
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|75
|44
|29
|2
|.603
|-
|2
|ソフトバンク
|70
|41
|28
|1
|.594
|1
|3
|日本ハム
|75
|42
|33
|0
|.560
|3
|4
|オリックス
|72
|38
|33
|1
|.535
|5
|5
|ロッテ
|69
|33
|33
|3
|.500
|7
|6
|楽天
|71
|27
|43
|1
|.386
|15