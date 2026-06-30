広島が逆転でＤｅＮＡに勝利

先発投手：広島の玉村昇悟が4回3失点の好投（6安打4奪三振）、ＤｅＮＡの東克樹は6回2失点 得点経過： 2回裏：ＤｅＮＡが3点を追加 3回表：広島が1点を追加 4回表：広島が1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの牧秀悟が3打点の活躍、広島の大盛穂が2打点の活躍、広島の佐藤啓介が2打点の活躍。

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