日本ハム、オリックスに7点差で勝利
先発投手：日本ハムは北山亘基が6回2失点の好投（3安打5奪三振）、オリックスのＳ・ジェリーは2回1/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：日本ハムが2点を追加 2回表：オリックスが2点を追加 2回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムのＦ・レイエスが1本塁打、2打点、2得点の活躍、日本ハムの吉田賢吾が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの水野達稀が1本塁打、3安打、3得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|69
|37
|30
|2
|.552
|-
|2
|ヤクルト
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|2
|阪神
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|4
|広島
|68
|26
|39
|3
|.400
|10
|5
|DeNA
|70
|27
|41
|2
|.397
|10
|6
|中日
|71
|26
|44
|1
|.371
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|75
|44
|29
|2
|.603
|-
|2
|ソフトバンク
|70
|41
|28
|1
|.594
|1
|3
|日本ハム
|75
|42
|33
|0
|.560
|3
|4
|オリックス
|72
|38
|33
|1
|.535
|5
|5
|ロッテ
|69
|33
|33
|3
|.500
|7
|6
|楽天
|71
|27
|43
|1
|.386
|15