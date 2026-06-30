日本ハム、オリックスに7点差で勝利

先発投手：日本ハムは北山亘基が6回2失点の好投（3安打5奪三振）、オリックスのＳ・ジェリーは2回1/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：日本ハムが2点を追加 2回表：オリックスが2点を追加 2回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムのＦ・レイエスが1本塁打、2打点、2得点の活躍、日本ハムの吉田賢吾が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの水野達稀が1本塁打、3安打、3得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 69 37 30 2 .552 -
2 ヤクルト 69 37 31 1 .544 0
2 阪神 69 37 31 1 .544 0
4 広島 68 26 39 3 .400 10
5 DeNA 70 27 41 2 .397 10
6 中日 71 26 44 1 .371 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 75 44 29 2 .603 -
2 ソフトバンク 70 41 28 1 .594 1
3 日本ハム 75 42 33 0 .560 3
4 オリックス 72 38 33 1 .535 5
5 ロッテ 69 33 33 3 .500 7
6 楽天 71 27 43 1 .386 15