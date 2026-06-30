アイナ・ジ・エンド 4歳からダンスを続ける自身の葛藤「好きなだけじゃ続けられないなって悩んだことも」

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。（毎週土曜 18：00～）。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。6月27日（土）の放送では、リスナーの皆さんから届いた「大切にしているもの」をお届けしました。アイナ・ジ・エンド：今日のテーマは「大切にしているもの」です。以前、私が大切にしているものを10個ほど紹介しました。それぞれにいろんなストーリーがあって面白かったので、「ほなまた」リスナーの皆さんにもお聞きしたいなと思って募集をスタートしました。どんな内容が届いているのか楽しみです。＜愛知県 26歳 男性 ラジオネーム・すぷたんさん＞「僕が大切にしているものは、小学生のときに姉からもらった手書きのバースデーカードです。姉は小さい頃から絵が上手くて、メッセージとともにたくさんのイラストも描いてくれて、すごく可愛らしいカードになっています。なんだか捨てられず、20年近く経った今でも大切に保管しています」すごい、すぷたん！ なかなか20年もバースデーカードは取っておかないもんね。当時6歳ぐらいかな？ なんか相当嬉しかったんだろうね。バースデーカードじゃないけど、私も上京するときにダンス仲間にもらった色紙があって。「いつでも家族やで」みたいな色紙で10年経った今でも飾っているんですけど、なんかちょっと黄ばんできたんですよね。それはそれで味わい深いんですけどね。よかったらカードの写真も見てみたいななんて思いました。＜東京都 29歳 女性 ラジオネーム・モモちゃん＞「私が大切にしているものは、14歳の誕生日のときにおばあちゃんからもらった手紙です。本を読むことが大好きで、いつも大切な日にはお手紙にしていろんな言葉を贈ってくれました。その中でも、ずっと大切にしているのは『好きなことを楽しく続けている、優しい子に成長してくれてありがとう』という言葉です。当時14歳だった私は部活や趣味、習い事など、好きなことだけをやっていて『これでいいのかな、将来どんな大人になるのかな』と不安に思っていました。でも、この言葉をおばあちゃんからもらって『好きなことを楽しく続けるっていうのは、素晴らしいことなのかもしれない』と自信を持つことができました。大人になった今でも1番好きなことを仕事にできたり、好きな趣味をトコトン楽しんだりと、おばあちゃんのおかげで自分の好きに自信を持てることができています」モモちゃん、めっちゃいいおばあちゃんだね！ いやあ、素敵だね。その言葉は心のなかでずっと生き続けますもんね。「好きなことを楽しく続ける」って言葉、今すごくハッとしました。私も4歳からダンスを続けていて、それがいつの間にか仕事になっているけど「好きなだけじゃ続けられないな」って悩んだこともあって。だからこそ、好きだから楽しくやれていることは幸せなんだなって、本当にその通りだね。好きだと自信も持てるしね。私も改めて、おばあちゃんに「モモちゃんに素敵な言葉をかけてくれてありがとう」と伝えたいです。ここで一生懸命頑張っている人たちに、ちょっと私から「ちょっとぐらい休んでみたら？」っていう曲をお届けしようかなと思います。アイナ・ジ・エンドで「Entropy」です。＜神奈川県 24歳 男性 ラジオネーム・iNARO＞「私が大切にしているものは、BiSHの解散間際におこなわれた大特典会でのチェキです。私にとっては、最初で最後のBiSHの特典会でした。特典会参加そのものも初めてで、めちゃめちゃ緊張しながらBiSHポーズをして撮りました。そんな思い出とともに大切にしています」iNARO、ありがとう。アルバイトとかしてお金を貯めて来てくれたのかな、それともすでに働いていたのかな？ 特典会に並ぶのって勇気のいることだと思うんだよね。私たちからしたら、来てくれた人たちと写真を撮るだけなんだけど、わざわざ会いに行くって勇気がいるよね。だって今までYouTubeとかで見ていた人に実際に会いに行って、自分の気持ちを直接伝えたり、ポーズを決めて写真を撮ったりするのって結構緊張するしね。そんなチェキを今でも持っているということで本当にありがとう。BiSHポーズも懐かしいね。アイナ・ジ・エンドは今、ポーズみたいなものはあんまないんやけど、ルミナス（Luminous）ポーズならあるので。いつかチェキ会があったら、また撮りに来てほしいなと思います。BiSHの思い出を大切にしてくれてありがとう。＜東京都 40歳 女性 ラジオネーム・りっす＞「私が大切にしているもの、それは小学生のときに母が作ってくれた、上靴袋や手提げなどの袋物です。母は裁縫が得意で、小学校で使う袋物は全部作ってくれました。まだインターネットがなかった時代なので、遠くの手芸屋さんに行って、わざわざ可愛い生地とパーツを買ってきてくれました。おかげで誰とも被らずにお気に入りでした。特に私が気に入っていたのは、お花や動物を手縫いで刺繍してくれて、そこに私の名前を入れてくれていたところです。小学校を卒業しても可愛くて捨てられず、ずっと実家のタンスにしまっていました。今年、娘が小学校に入学するタイミングで、母が自分の名前の部分を、娘の名前に刺繍し直してくれた上靴袋や手提げ袋を送ってくれました。娘が気に入ってくれるか少し不安でしたが、今の時代でも全然おかしくない可愛さで、娘も気に入ってくれました。今度は娘が6年間大切に使ってくれたらいいなと思っています」なんと素敵な！ すごいじゃないですか。おばあちゃんからのプレゼントだ。もう代々伝わるものになっていくんじゃないの？ 娘の名前に刺繍し直してくれたなんて激アツやね。りっすちゃんはいいお母さんを持ちましたね。ちなみに私も、給食用のお箸とナプキンを入れる袋みたいなものをお母さんに作ってもらったことがあって、それを6年間ランドセルの右端につけて毎日登校していました。お母さんの手作りって本当に宝物ですよね。その宝物は今どこに行ったか分からないんだけど。それで思い出したんだけど、友達と給食やお弁当を食べた時間って、今でも脳裏に焼き付いていてね。「あ、今日はこんなお弁当を作ってくれたんだ、嬉しいな」って、お母さんの思いをみんなで味わいながらね。やっぱ愛があって、すごくいい時間だったなって思います。ちょっと甘酸っぱい記憶が蘇ってきたので、幼い頃の自分を私小説のように描いた歌をお届けしようと思います。アイナ・ジ・エンドで「はじめての友達」。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm